Опубликовано: 20.01.2025 19:04 , Обновлено: 20.01.2025

Польских фермеров, купивших после 2016 года тракторы «Беларус» производства МТЗ, суды могут вынудить сдать их на металлолом. Как сообщила Варминско-Мазурская сельскохозяйственная палата, проблема затронула около 7 тысяч человек по всей Польше.

Организации, представляющие интересы фермеров, начали бить тревогу: техника была приобретена легально, с оформлением всех документов в местных органах власти, а теперь выяснилось, что она не соответствует нормам ЕС. Тракторы, как оказалось, ввозились в Польшу без необходимых европейских сертификатов, о чём фермеры не знали, сообщил сайт forsal.pl.

По данным Варминско-Мазурской сельскохозяйственной палаты, с 2016 года в Польшу было ввезено большое количество тракторов «Беларус». Их относительно низкая цена привлекла покупателей. Однако спустя несколько лет правоохранительные органы обнаружили, что техника не имеет необходимых сертификатов ЕС. Теперь, согласно закону, тракторы должны быть изъяты из эксплуатации. Некоторые дела уже передали в суд.

Фермеры, как утверждается, оказались в безвыходной ситуации. Они купили технику, не подозревая о проблемах с документами, а теперь их обязывают сдать тракторы на металлолом, причём зачастую это основная техника в хозяйстве, приобретённая в кредит.

Варминско-Мазурская сельскохозяйственная палата обратилась в Национальный совет сельскохозяйственных палат с просьбой о срочном вмешательстве, чтобы не допустить изъятия техники. Вину за сложившуюся ситуацию палата возложила на импортёра и местные органы власти, выдававшие разрешения на регистрацию тракторов без европейской омологации.

[info_b]Омологация — признание чего-либо соответствующим требованиям.[/info_b]

Министерство инфраструктуры Польши, в свою очередь, заявило, что не является стороной в делах, рассматриваемых прокуратурой и судами, так как они касаются индивидуальных решений о регистрации, выданных местными властями. При этом министерство сообщило, что работает над созданием чётких правил допуска к эксплуатации транспортных средств, ввезённых из-за пределов ЕС.

Ранее Telegraf.news писал, что компания Black Red White, которая является одним из крупнейших производителей мебели в Польше, объявила о закрытии своей фабрики в Пшеворске. Сколько человек могут уволить?

Мебельная фабрика Black Red White в Польше объявила о закрытии и массовом увольнении сотрудников