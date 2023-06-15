«Уничтожают, уничтожают и еще раз уничтожают» - В Украине, на Западе и в РФ оценили успехи контрнаступления ВСУ

Опубликовано: 15.06.2023 12:24 , Обновлено: 15.06.2023

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, Минобороны РФ и западные эксперты дали свои оценки тому, что сейчас происходит на фронте и на какой стадии находится анонсированное контрнаступление ВСУ.

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Что говорят в Украине?

Михаил Подоляк, главы Офиса президента Украины, рассказал о целях боевых действий, которые сейчас проводит украинская армия. Одна из целей – уничтожить как можно больше живой силы и техники.

Говоря о первоочередных целях Подоляк сказал: «Первое – уничтожить как можно больше мобилизованных, откровенно говорю, чтобы добавить психологического давления на российскую армию. Второе – уничтожить как можно больше российской техники, окончательно уничтожить, чтобы они ее не использовали».

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По его словам, именно это в настоящий момент и делают их Вооруженные силы: «Они уничтожают, уничтожают и еще раз уничтожают. При этом постепенно продвигаются в рамках тестировочного режима, то есть они смотрят, где слабее всего будет».

Он отметил, что ВСУ не проводят наступательные действия на конкретном направлении, а атакуют сразу на нескольких, что является свидетельством ведения современной войны.

«Сегодня Украина демонстрирует, что такое современная война, – она атакует на многих направлениях сразу. То есть мы сегодня демонстрируем, что даже в меньшинстве можно идти на многих направлениях. Это уникальная история. Поэтому – тестирование, позволяющее продвигаться вперед, создавать панические настроения”, – объяснил Подоляк.

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Что касается контрнаступления, то по словам представителя офиса Зеленского, ВСУ: “еще не начинали контрнаступление как таковое, а Россия говорит: “Мы уже выиграли, мы уже отбили контрнаступление”.

В свою очередь по данным Генштаба ВСУ, российская армия сосредоточила свои силы на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток там прошло 49 боев.

По оценкам экспертов, на юге ВСУ проводят разведку боем, о широкомасштабном наступлении пока речь не идет.

Что говорят в России

В Москве считают, что контрнаступление ВСУ началось, и при этом украинская армия несет большие потери.

В Минобороны РФ заявили, что в течение суток украинские подразделения предпринимали безуспешные попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, продолжая нести значительные потери в живой силе и технике.

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По оценкам ведомства, только за прошедшие сутки потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили более 800 военнослужащих, 20 танков, четыре боевые машины пехоты, 15 боевых бронированных машин, две артиллерийские системы М777, гаубицы: «Мста-Б» и Д-30, а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град». В районе населенного пункта Новоандреевка Запорожской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что ВСУ начали контрнаступление, но несут большие потери и не достигли намеченных целей. При этом отметил, что наступательный потенциал украинской армии не исчерпан.

На встрече с так называемыми военкорами Путин сказал: «Ни на одном из участков противник успеха не имел. У них большие потери». При этом отметил, что потери РФ в десять раз меньше, чем у Украины.

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Что говорят на Западе

Агентство Reuters спросило у западных экспертов, как на их взгляд проходит контрнаступление ВСУ. Вот их выводы:

обе стороны стремятся к истощению ресурсов противника;

риск для украинцев в том, что, прежде чем они доберутся до линии обороны РФ, они сильно пострадают, и будет сложно прорвать оборону;

основная линия российской обороны в глубину 10-15 километров;

ВСУ не могут добиться стратегической внезапности;

пока всего три из 12 подготовленных для наступления штурмовых бригад участвовали в боевых действиях на юго-востоке;

после начала основной фазы контрнаступления прогресс, похоже, остановился.

Также эксперты полагают, что Украина могла потерять до 15% своих автомобилей Bradley и несколько процентов Leopard.

По информации Sky News, на Западе отмечают успех контрнаступательных действий ВСУ и освобождение нескольких населенных пунктов, однако обращают внимание, что россияне хорошо подготовлены, поэтому продвижение украинских сил пока медленное.