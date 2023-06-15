В ГПК показали, как сбили украинский беспилотник со взрывчаткой на белорусской границе

🎥 Видео

Опубликовано: 15.06.2023 11:00 , Обновлено: 15.06.2023

В Госпогранкомитете Беларуси 15 июня заявили об уничтожении украинского беспилотника, который залетел с территории Украины в приграничную зону на территории Лоевского района Гомельской области. По данным ведомства, на борту беспилотника находилось взрывное устройство.

Согласно сообщению ГПК, инцидент на границе с Украиной произошел в конце мая. Сообщается, что звуки двигателя беспилотника услышали пограничники из Гомельской погрангруппы, находившиеся в наряде. Визуально обнаружив летательный аппарат в небе, они сбили его штатным оружием, в результате чего “произошла детонация элемента, закрепленного на беспилотнике”, сообщили в ГПК.

Впрочем, на видео, опубликованном в официальном телеграм-канале ведомства, ни беспилотника, ни самого взрыва не видно. Запись сделана ночью и на ней лишь слышны голоса пограничников. Один из них отдает приказ соблюдать тишину и маскироваться, приказывает доложить о применении оружия, после чего раздаются выстрелы, а тот же мужчина отдаёт приказ ложиться и интересуется, не задело ли кого-то. Далее в видео ГПК показываются фото металлических обломков беспилотника, которые обнаружили эксперты.

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Как пояснили в ГПК, после инцидента на границе место происшествия было осмотрено специалистами и были обнаружены и изъяты “множественные металлические элементы со следами термического воздействия”.

“По итогу проведенной взрывотехнической экспертизы изъятых элементов установлено, что в результате попадания пули произошел подрыв взрывного устройства (боеприпаса), закрепленного на борту дистанционно пилотируемого летательного аппарата”, - озвучили в ведомстве результаты экспертизы.

В ГПК также сообщили, что разбирательство по данному факту продолжается, в частности, идёт проверка в рамках Уголовного кодекса Республики Беларусь.