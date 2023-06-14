Украинцы показали видео, как точно бьют ракеты HIMARS

🎥 Видео

Опубликовано: 14.06.2023 09:40 , Обновлено: 14.06.2023

В украинских пабликах в соцсетях появилось видео удара, как заявляется, ракетами HIMARS по двум САУ "Ммта-С" в районе боёв под поселком Новопетриковка (Донецкая область, район контрнаступления ВСУ на Волноваху-Мариуполь).

Согласно данным украинских источников, в результате удара обе артиллерийские системы были уничтожены.

“Они были частью системы, которую российское командование построило к северу от поселка Новопетриковка. Теперь САУ уничтожено и можно считать, что для врага это критическая потеря на этом участке фронта”, - сообщил украинский депутат Мисягин.

На ролике запечатлен с высоты полета беспилотника момент самого удара. На видео видны две стоящие в лесополосе САУ, а затем сначала одна ракета взрывается в считанных метрах от одной из них. Затем раздается второй удар. Такие ракеты начинены шариками из вольфрама, которые в момент взрыва расплавляются и разлетаются во все стороны, поражая все вокруг.

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Ранее российские военкоры сообщили, что ВСУ стали применять дорогие ракеты HIMARS не только для ударов по складам и штабам ВС РФ, но и по отдельно стоящим небольшим укреплениям и даже артиллерийским установкам. Стоимость запуска одной ракеты HIMARS достигает 1 млн долларов.

До начала войны у России было порядка 530 САУ “Мста-С”. Они используются для поражения укреплений на расстоянии от 17 до 29 км.