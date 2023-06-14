В Украине власти закупили в бомбоубежища барабаны и овощерезки. Зачем?

Опубликовано: 14.06.2023 17:00 , Обновлено: 14.06.2023

Управление образования Днепровского района Киева удивило украинце необычным оснащением бомбоубежищ, на которое потратили выделенные из бюджета средства. Вместо мебели, системы вентиляции или питьевой воды чиновники закупили дорогостоящую бытовую технику - электросковородку, овощерезку, а также 306 кожаных барабанов.

Тендеры на закупку такого нестандартного “оснащения” для бомбоубежищ украинские журналисты обнаружили в системе ProZorro, а после публикации информации в сети на чиновников из районной администрации обрушились с критикой не только СМИ, но и пользователи интернета. Они задались вопросом, насколько целесообразно тратить такие огромные суммы на предметы далеко не первой необходимости?

Так, на 300 барабанов (“для психологической разгрузки детей в укрытиях во время воздушных тревог”) киевские власти потратили порядка 900 тыс. гривен (около 40,5 тыс. рублей по курсу на 14 июня), на электросковородку для укрытия в одном из лицеев города - 720 тыс. гривен (около 32,4 тыс. рублей), на 12 овощерезок - более 1,5 млн гривен (более 71 тыс. рублей).

Комментируя скандал с закупкой украинской интернет-газете “Страна”, руководитель Днепровский районной администрации Павел Бабий подчеркнул, что всё это “оборудование” закупается централизовано с целью облегчить нахождение детей в укрытиях во время воздушной тревоги.

“Мы в игровой форме переводим деток в укрытия, чтобы они не боялись. Это разгрузка для детей”, - пояснил он и назвал “спекуляцией” обсуждения этих тендеров в СМИ в негативном ракурсе.

“Они же не понимают, что это детки и им нужно чем-то заниматься во время тревоги, если они долгосрочные”, - добавил чиновник.

По поводу дорогостоящих овощерезок Павел Бабий отметил, что пользоваться ими в условиях бомбоубежищ “очень удобно”.

“У этой овощерезки мощность всего лишь 0,5 кВТ — ее любой генератор потянет, с ее помощью легко и быстро можно сделать перекус детям, но в этом почему-то никто не хочет разбираться”, - пояснил глава Днепровский районной администрации.

При этом сами закупки, по его словам, ещё не оплачены, поэтому неизвестно, действительно ли городские власти готовы будут потратить такие деньги на бытовую технику и игрушки.

Отметим, что ранее в Киеве была проведена масштабная проверка, по результатам которой выяснилось, что к абсолютному большинству городских укрытий у жителей нет свободного доступа, а еще 35% - непригодны для эксплуатации.