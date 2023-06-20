Шойгу заявил о планах Украины ударить по Крыму ракетами Storm Shadow и HIMARS. Что говорят в Киеве?

Опубликовано: 20.06.2023 13:46 , Обновлено: 04.07.2024

Министр обороны России Сергей Шойгу 20 июня, выступая на заседании коллегии ведомства, заявил о том, что "российская сторона располагает информацией" о запланированных ударах украинских войск по Крыму, в том числе, с помощью ракет HIMARS и Storm Shadow. В Киеве само заявление Шоугй пока официально не комментировали, однако накануне об эффективности дальнобойных ракет Storm Shadow, переданных Украине Великобританией, рассказал украинский лидер Владимир Зеленский.

Шойгу в своём вступительном слове, видео которого опубликовали в телеграм-канале российского Минобороны, рассказал об наступлении украинских войск на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях. При этом Вооружённые силы Украины (ВСУ), по его словам, “задействует большое количество западных вооружений”, а также “элитные соединения, личный состав которых обучался специалистами НАТО”.

В общей сложности, по данным Минобороны РФ, с 4 июня ВСУ предприняли 263 атаки на позиции российских войск. По словам Шойгу, все они были отбиты “благодаря грамотным и самоотверженным действиям” российских военных.

Относительно ракет Storm Shadow и HIMARS Шойгу заявил о том, что их использование для “ударов по территории Российской Федерации, включая Крым”, то есть “вне зоны проведения специальной военной операции”, Москва будет рассматривать как “полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт”.

По словам министра обороны России, это “повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины”.

“Storm Shadow делают сейчас очень полезное и точное дело на фронте”

Киев заявление Шойгу пока не прокомментировал, однако 19 июня в своём вечернем обращении к украинскому народу президент Владимир Зеленский, рассказывая о ситуации на фронте, коснулся в числе прочего и вопроса эффективности британских ракет Storm Shadow.

Он сообщил, что 19 июня провёл разговор с британским премьером Риши Сунаком и “обозначил наши оборонные нужды” Украины, а также “поблагодарил за оказанную оборонную поддержку”.

“К примеру, британские Storm Shadow, дальнобойные ракеты делают сейчас очень полезное и точное дело на фронте. Как и многое другое оружие, поставленное именно британцами. И у этого нашего сотрудничества будет весомое продолжение”, – заверил Зеленский.

[info_b]Storm Shadow - авиационная крылатая ракета, разработанная совместно Великобританией и Францией. Дальность стрельбы превышает 250 км, что гораздо больше, чем у других ракет, переданных ранее западными странами Украине. [/info_b]

Изменят ход войны? Великобритания поставила Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow — CNN

Напомним, один из западных чиновников сообщил CNN, что Великобритания получила заверения от украинского правительства в том, что ракеты Storm Shadow будут использоваться только на суверенной территории Украины, в том числе в Крыму, а не на территории России.