Украинцы прорвали самую важную линию обороны россиян - генерал США

Опубликовано: 25.08.2023 14:44 , Обновлено: 25.08.2023

Генерал Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов США, заявил, что ВСУ пересекли главную линию обороны РФ на южном фронте.

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«Они пересекли главную первую линию обороны. Эта оборонная линия, на подготовку которой россияне потратили много месяцев, есть минные поля, “зубы дракона” и противотанковые траншеи, и есть сложная матрица оборонительных приготовлений. Украинцы пересекают это”, – сказал генерал.

Новость Телеграф

Он не считает, что наступление провалилось, хотя и идет медленнее ожидаемого. “Пока слишком рано судить об успехе или провале атаки. Очевидно, что пока достигнут частичный успех. Скорость атаки была медленнее, чем я думал, но это не редкость на войне, поскольку война на бумаге отличается от войны в реальности”, - считает он.

По мнению военных аналитиков, наступление ВСУ на юге может продлиться как минимум четыре месяца. Об этом в интервью The Washington Post заявил отставной американский генерал Дэвид Петреус.

«Наступление Украины далеко от завершения. Фактически, оно все еще находится на ранней стадии — всего 10 недель и, вероятно, продлится еще как минимум четыре месяца», - сказал он.

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Петреус считает, что исход наступления еще может удивить скептиков. “Война не протекает линейно. Защитники могут удерживать позицию в течение длительного времени, а затем внезапно сломаться, позволяя атакующему быстро продвинуться вперед, прежде чем оборона укрепится дальше в тылу. Украинцы стремятся добиться именно такого эффекта — и есть основания думать, что они могут”, - отметил генерал.

По его оценке, ВСУ прорвали, по крайней мере, передний пояс российских мин и оборонительных сооружений. Он сомневаются, что россияне также плотно заминировали вторую линию обороны и ее удерживают опытные бойцы.

“Самое главное, у России нет крупных оперативных резервов. Это означает, что любое украинское нарушение существующих линий будет сложно быстро устранить. Если это произойдет, паника среди российских сил может увеличить возможности Украины для сохранения своей динамики”, - рассуждает генерал.

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