Появилось видео высадки ВСУ в Крыму

🎥 Видео

Опубликовано: 24.08.2023 14:27 , Обновлено: 24.08.2023

В соцсетях опубликовали видео, как утверждается, высадки украинской армии утром 24 августа в Крыму, возле населенного пункта Маяк.

[info_b]Во время войны невозможно оперативно проверить информацию. Пожалуйста, относитесь к ней критически.[/info_b]

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Напомним, в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что утром 24 августа ВСУ высадились возле населенного пункта Маяк, произошел бой с привлечением военно-морского флота. По словам представителя ГУР, все цели были достигнуты, потерь среди личного состава нет:

ВСУ высадились в Крыму. Что известно?

А днем ранее Телеграф писал о том, что в Крыму прогремели взрывы. Украина заявила об уничтожении комплекса С-400:

В Крыму прогремели взрывы. Украина заявила об уничтожении комплекса С-400