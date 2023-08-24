Появилось видео высадки ВСУ в Крыму
В соцсетях опубликовали видео, как утверждается, высадки украинской армии утром 24 августа в Крыму, возле населенного пункта Маяк.
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Напомним, в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что утром 24 августа ВСУ высадились возле населенного пункта Маяк, произошел бой с привлечением военно-морского флота. По словам представителя ГУР, все цели были достигнуты, потерь среди личного состава нет:
ВСУ высадились в Крыму. Что известно?
А днем ранее Телеграф писал о том, что в Крыму прогремели взрывы. Украина заявила об уничтожении комплекса С-400:
В Крыму прогремели взрывы. Украина заявила об уничтожении комплекса С-400