Украинский спецназ показал видео, как пробивал оборону россиян под Работиным
Украинские войска 22 августа прорвали одну из линий обороны россиян и с боем вошли в село Работино в Запорожской области. Этому способствовала работа групп Сил специальных операций (ССО) — именно они первыми встретили бой с противником на подступах к селу. Пресс-служба ССО опубликовала видео боя.
Боевые действия на этом направлении шли не одну неделю, на видео попал небольшой фрагмент — кадры стрелкового боя и эвакуация раненых бойцов.
«Постоянная работа российской артиллерии, небо кишит вражескими дронами, чрезвычайно близкий стрелковый контакт с противником, который старался любыми способами удержать занятый им участок», — отметилокомандование ССО.
Напомним, ранее Телеграф писал о том, что украинские военные с боем вошли в село Работино в Запорожской области Украины. Об этом 22 августа сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Военные организовали эвакуацию мирных жителей и показали, как местные встречали бойцов ВСУ:
А 24 августа появилось видео высадки ВСУ в Крыму: