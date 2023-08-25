Украинский спецназ показал видео, как пробивал оборону россиян под Работиным

🎥 Видео

Опубликовано: 25.08.2023 13:44 , Обновлено: 25.08.2023

Украинские войска 22 августа прорвали одну из линий обороны россиян и с боем вошли в село Работино в Запорожской области. Этому способствовала работа групп Сил специальных операций (ССО) — именно они первыми встретили бой с противником на подступах к селу. Пресс-служба ССО опубликовала видео боя.

Боевые действия на этом направлении шли не одну неделю, на видео попал небольшой фрагмент — кадры стрелкового боя и эвакуация раненых бойцов.

«Постоянная работа российской артиллерии, небо кишит вражескими дронами, чрезвычайно близкий стрелковый контакт с противником, который старался любыми способами удержать занятый им участок», — отметилокомандование ССО.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что украинские военные с боем вошли в село Работино в Запорожской области Украины. Об этом 22 августа сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Военные организовали эвакуацию мирных жителей и показали, как местные встречали бойцов ВСУ:

Новость Телеграф

А 24 августа появилось видео высадки ВСУ в Крыму:

Появилось видео высадки ВСУ в Крыму