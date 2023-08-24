ВСУ высадились в Крыму. Что известно?

Опубликовано: 24.08.2023 11:34 , Обновлено: 24.08.2023

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что 24 августа ВСУ высадились в Крыму: произошел бой с привлечением военно-морского флота.

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Местные жители рассказали, что с 05:00 возле населенного пункта Маяк на мысе Тарханкут были слышны взрывы: люди вышли на пляж и увидели недалеко от берега две резиновые лодки, в которых было десяти человек.

Украинские тг-каналы сообщили, что там был бой с использованием плавсредств и авиации. По словам представителя ГУР, цели достигнуты, потерь среди личного состава нет.

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Российские же ресурсы написали, что в 03:50 у мыса Тарханкут вооруженные люди на лодках открыли огонь из РПГ. Часть пабликов утверждает, со ссылкой на источники, что «украинская ДРГ была уничтожена».

[info_b]В селе Маяк находится база 3-го радиотехнического полка в составе радиотехнических войск Воздушно-космических сил РФ. Также на тарханкутском полуострове расположен радиолокационный узел – РЛК «Небо-М» и РЛС «Каста-2Е2».[/info_b]

Напомним, буквально днем ранее Телеграф писал о том, что в Крыму прогремели взрывы. Украина заявила об уничтожении комплекса С-400:

В Крыму прогремели взрывы. Украина заявила об уничтожении комплекса С-400