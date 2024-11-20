Украина впервые ударила Storm Shadow вглубь России — Bloomberg

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Опубликовано: 20.11.2024 19:53 , Обновлено: 20.11.2024

Вооружённые силы Украины впервые запустили британские крылатые ракеты Storm Shadow вглубь России, передало международное информагентство Bloomberg со ссылкой на анонимный источник. По данным издания, удар нанесли «по военным целям». Ни Киев, ни Москва официально эту информацию пока не подтверждали.

По словам источника, говорившего на условиях анонимности, Великобритания одобрила применение ракет Storm Shadow в ответ на то, что Россия задействовала северокорейские войска возле линии фронта, что было расценено Лондоном как шаг к эскалации.

Позже информацию о применении британских ракет [link href=“https://www.telegraph.co.uk/world-news/2024/11/20/russia-ukraine-zelensky-putin-war-latest-news57/” target=“_blank” rel=“noopener”] подтвердила [/link] британская газета The Telegraph, ссылаясь на очевидцев, обнаруживших обломки Storm Shadow в районе деревни Марьино в Курской области.

[info_b]Storm Shadow — британская крылатая ракета воздушного базирования, способная поражать цель на расстоянии более 250 километров. Её французский аналог — SCALP-EG («дальнобойная крылатая многоцелевая ракета с обычной боеголовкой»). Ракеты Storm Shadow и SCALP-EG практически идентичны, за исключением отдельных компонентов программного обеспечения.[/info_b]

О том, что США сняли возражения против применения ракет Storm Shadow для ударов вглубь России, чуть ранее сообщали источники издания The Times. По их данным, на фоне изменения политики США по применению дальнобойных ракет британский премьер Кир Стармер также решил изменить свою позицию.

Тем временем в Интернете распространились видео, как утверждают, с моментом удара Storm Shadow по российскому Марьино Курской области.

[info_b]Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что, по информации украинских СМИ, ВСУ впервые ударили дальнобойной ракетой ATACMS по военному арсеналу в Брянской области РФ. Напомним, ранее стало известно, что Франция и Великобритания вслед за США разрешили Украине удары вглубь России дальнобойным оружием.

ВСУ впервые ударили дальнобойной ракетой ATACMS по территории РФ — украинские СМИ

Тем временем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 18 ноября назвал разрешение США и других западных стран бить ракетами вглубь России «качественно новой ситуацией» и «новым витком напряжённости».

Песков предрек «новый виток напряженности» из-за разрешения Запада бить по России дальнобойными ракетами

Кроме того, Владимир Путин утвердил новую ядерную доктрину. Это произошло примерно спустя сутки после того, как американская газета The New York Times написала, что администрация Байдена дала разрешение на нанесение ударов по территории России ракетами ATACMS. Кроме основных положений, касающихся непосредственно РФ, в ядерной доктрине упомянули и Беларусь.

Путин экстренно подписал новую ядерную доктрину России. Что в ней написано про Беларусь?