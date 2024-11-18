Песков предрек "новый виток напряженности" из-за разрешения Запада бить по России дальнобойными ракетами

Опубликовано: 18.11.2024 13:15 , Обновлено: 18.11.2024

Представитель Кремля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 18 ноября назвал разрешение США и других западных стран бить ракетами вглубь России "качественно новой ситуацией" и "новым витком напряженности".

“Если такое решение действительно было сформулировано и доведено до киевского режима, то, конечно же, это качественно новый виток напряженности и качественно новая ситуация с точки зрения вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт”, - процитировало его агентство ТАСС.

Песков также напомнил о “позиции” российского президента Владимира Путина, которую он озвучивал ранее. По его словам, применение западных дальнобойных ракет «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией».

“Эти сигналы были считаны коллективным Западом”, — заявил представитель Кремля.

Напомним, накануне зарубежные СМИ сообщили, что США, Франция и Великобритания разрешили удары вглубь России дальнобойным оружием. Речь идет о ракетах ATACMS, SCALP и Storm Shadow. Некоторые источники утверждают, что это касается только Курской области.

По данным СМИ, такие решения союзницы Украины приняли из-за вмешательства КНДР. Источники уверены, что Россия уже использовала в боях в Курской области военных из КНДР. Так же они уверены, что удары вглубь России не приведут к перелому в ходе войны, а лишь послужат сигналом для армии КНДР.

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К слову, бывший командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак, заявил, что знает, какие объекты на территории России могут стать целями западных ракет переданных Украине. Польский генерал считает, что это решение не изменит ход войны, но такие удары станут для Украины актом возмездия.

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