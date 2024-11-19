Путин экстренно подписал новую ядерную доктрину России. Что в ней написано про Беларусь?

Опубликовано: 19.11.2024 13:24 , Обновлено: 19.11.2024

Владимир Путин утвердил новую ядерную доктрину. Это произошло примерно спустя сутки после того, как американская газета The New York Times написала, что администрация Байдена дала разрешение на нанесение ударов по территории России ракетами ATACMS. Кроме основных положений, касающихся непосредственно РФ, в ядерной доктрине упомянули и Беларусь.

Во вторник утром, 19 ноября, президент России подписал указ «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», который уже вступил в силу. Судя по всему, такое решение Путин принял в срочном порядке, т.к. около суток назад стало известно о разрешении США Украине бить дальнобойными ракетами вглубь РФ — об этом сообщила американская газета The New York Times. Официального заявления от администрации ещё действующего президента США Джо Байдена пока не поступало.

Интересно, что накануне в интервью информагентству “ТАСС” пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что поправки в ядерную доктрину «пока не формализованы», но уточнил, что при этом «они уже практически сформулированы». Тогда Песков утверждал, что они «будут формализованы по мере необходимости».

Какие поправки внесены?

Во второй главе обновленной доктрины власти РФ уточнили, что потенциальным противником, против которого проводится ядерное сдерживание, теперь могут считаться государства, которые предоставляют свою территорию и ресурсы для подготовки и осуществления агрессии против России.

В двух новых пунктах 10 и 11 указано, что РФ будет воспринимать агрессию любого государства из коалиции (блока, союза) как агрессию этой коалиции в целом, а агрессию со стороны неядерного государства с участием или при поддержке ядерного — как их совместное нападение.

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Кроме того, в новой доктрине расширился список основных военных опасностей, для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание. Теперь в него входят в том числе:

наличие у потенциального противника любого вида оружия массового поражения, которое может быть применено против России,

военные учения вблизи границ страны,

неконтролируемое распространение оружия массово поражения,

попытки потенциального противника поразить экологически опасные объекты или изолировать часть территории России,

создание или расширение военных, которое может привести к приближению их военной инфраструктуры к границам России.

Что в ядерной доктрине говорится про Беларусь?

В список условий для применения ядерного оружия добавили агрессию против Беларуси, во том числе с использованием обычного оружия. В прошлой версии доктрины упоминалась только агрессия против России. Также в список условий добавили пункт о «получении достоверной информации о массированном старте» самолетов стратегической или тактической авиации, ракет или дронов и пересечении ими границ России. Как отмечают российские СМИ, раньше в старой редакции этого пункта не было.

Также власти изменили определение атаки обычным оружием, на которую Россия готова ответить ядерным. Если раньше речь шла об атаках, которые ставят под угрозу «само существование государства» (России), то теперь — об атаках, которые «создают критическую угрозу суверенитету и (или) территориальной целостности» России и Беларуси.

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Вместе с тем из новой доктрины пропал первый принцип ядерного сдерживания — «соблюдение международных обязательств в области контроля над вооружением». После обнародования новой стратегии Песков заявил, что «ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии» против России или ее союзника.

[info_b] Изменение ядерной стратегии Владимир Путин впервые анонсировал на заседании постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию 25 сентября. Тогда он рассказал о планируемых поправках и сообщил, что Россия расширяет список оснований для ответного удара. «Критическая угроза» суверенитету РФ и обычным оружием будет основанием для ядерного ответа, объявил тогда Путин. [/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что зарубежные СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что Франция и Великобритания вслед за США разрешили удары вглубь России дальнобойным оружием. Речь идет о ракетах SCALP и Storm Shadow. Ранее издание New York Times заявило, что Джо Байден разрешил Украине удары по России дальнобойными ракетами ATACMS.

США, Франция и Великобритания разрешили Украине бить их ракетами вглубь России. Когда первые удары?