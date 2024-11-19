ВСУ впервые ударили дальнобойной ракетой ATACMS по территории РФ - украинские СМИ

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 19.11.2024 13:19 , Обновлено: 19.11.2024

Украинские СМИ 19 ноября написали, что ВСУ впервые ударили дальнобойной ракетой ATACMS по военному арсеналу в Брянской области РФ. Напомним, ранее стало известно, что Франция и Великобритания вслед за США разрешили Украине удары вглубь России дальнобойным оружием.

По информации источника в украинской армии, объект в Карачеве был успешно поражен. “В ночь на 19 ноября 2024 [года] подразделения Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли огневое поражение по арсеналу 1046 центра материально-технического обеспечения в районе города Карачев Брянской области РФ”, - передал сообщение украинского Генштаба журналист Юрий Бутусов.

Однако в Генштабе не уточнили, чем именно ударили.

Telegram-канал Astra написал, что в Карачеве ночью объявляли ракетную опасность, а жители города рассказали об атаке на военную базу. В то же время, как передала Astra, губернатор региона сообщил только о 8 сбитых за утро беспилотниках.

Telegram-канал опубликовал видео, на котором показано красное зарево в ночном небе. По словам снимавшей ролик, “как будто ракета прилетела”.

“Был ли точно сегодня ночью поражен арсенал, неизвестно. Система мониторинга пожаров NASA пожаров в районе Карачева не фиксирует”, - написала Astra.

США, Франция и Великобритания разрешили Украине бить их ракетами вглубь России. Когда первые удары?

В России на официальном уровне информацию не комментировали.

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В 15:15 Минобороны РФ написало в своем Telegram-канале, что ночью 19 ноября в 3:25 “противник” ударил по объекту на территории Брянской области шестью баллистическими ракетами.

“По подтвержденным данным, применены оперативно-тактические ракеты ATACMS американского производства. В результате противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь» пять ракет сбиты, одна повреждена”, - отчитались в ведомстве.

Там также заявили, что фрагменты ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который, по информации российского Минобороны, оперативно ликвидировали.

В то же время в Генштабе ВСУ не подтвердили данные о том, что Украина впервые ударила ракетами ATACMS по территории России, передал украинский 24 канал.

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Госдеп США подтвердил информации о разрешении ВСУ

Тем временем помощник госсекретаря США Брайан Николс в интервью бразильскому изданию O Globo на полях саммита G20 подтвердил, что ВСУ разрешили атаковать цели в России дальнобойными западными ракетами. «Оружие, которое президент Байден разрешил Украине использовать, даст ей больше возможностей защитить себя», — заявил он.

Николс добавил, что разрешение бить ракетами «возможно, даст России понять, что применение силы для захвата украинской территории не будет успешным». Он также считает, что РФ после этого «возможно, начнет вести переговоры о мире» или «просто уйдет с украинской территории».

Ранее Telegraf.news писал, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 18 ноября назвал разрешение США и других западных стран бить ракетами вглубь России “качественно новой ситуацией” и “новым витком напряженности”.

Песков предрек «новый виток напряженности» из-за разрешения Запада бить по России дальнобойными ракетами