Украина ударила по российским аэродромам советскими Ту-141 — Politico

Опубликовано: 09.12.2022 10:31 , Обновлено: 04.07.2024

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по двум российским авиабазам в Энгельсе и под Рязанью модифицированными советскими беспилотниками Ту-141. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на украинские источники.

По информации анонимных собеседников Politico, беспилотники модифицировали украинские специалистами.

«Главным фактором успеха была неожиданность. Россия просто не ожидала ничего подобного. Теперь они будут к этому готовы», — сказал источник.

При этом, как пишет издание, технологии для модификации Ту-141 разработали именно в Украине, а не в США или других западных странах.

Кстати, ранее о том, что аэродромы атаковали советскими беспилотниками, заявляло Министерство обороны РФ. А российские СМИ писали, что речь идет об аппаратах Ту-141 «Стриж», которые были созданы в 1960-х годах и предназначались для разведки.

Россия обвинила Украину в атаке реактивными беспилотниками

Напомним, eтром 5 декабря по аэродрому с бомбардировщиками в Энгельсе Саратовской области (Россия) ударил беспилотник. Позже стало известно об атаке под Рзанью.

В России под Саратовом беспилотник ударил по аэродрому с Ту-95

Ранее Телеграф писал, что атаки дронов на военные аэродромы в глубине российской территории в декабре показали, что Украина имеет возможность точных и дальних ударов. Американское издание The Financial Times, сообщило со ссылкой на источники в Киеве, что угроза есть даже для объектов в Сибири.

Украина теперь может ударить даже по российской Сибири — FT