В России под Саратовом беспилотник ударил по аэродрому с Ту-95
Утром 5 декабря по аэродрому с бомбардировщиками в Энгельсе Саратовской области (Россия) ударил беспилотник. Об этом со ссылкой на источник сообщили в телеграм-канале Astra.
По их данным в результате атаки были повреждены два бомбардировщика-ракетоносца Ту-95.
Кроме того, как утверждает источник, двое военнослужащих получили ранения.
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Больше подробностей пока нет.
В Сети появились видео, предположительно, с места событий:
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Тем временем РИА Новости сообщило, что на аэродроме под Рязанью загорелся и взорвался бензовоз, погибли три человека.
[info_b]В Министерстве обороны России официально не комментировали информацию. [/info_b]
Ранее Телеграф писал, что 2 декабря в Приморском крае России рухнул истребитель МиГ-31.