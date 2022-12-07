Украина теперь может ударить даже по российской Сибири - FT

Опубликовано: 07.12.2022 14:23 , Обновлено: 04.07.2024

Атаки дронов на военные аэродромы в глубине российской территории в декабре показали, что Украина имеет возможность точных и дальних ударов. Американское издание The Financial Times, сообщило со ссылкой на источники в Киеве, что угроза есть даже для объектов в Сибири.

Анонимные представители министерства обороны Украины и аналитики заявили, что атаки, в результате которых, по словам Минобороны России, погибли три человека и “слегка повреждены” два самолета, являются частью новой тактики. Украинские военные намерены внести свои коррективы в российское военное планирование и потрясти общественное мнение в РФ, показывав, что в России теперь нигде не безопасно.

“Атаки будут повторяться. У нас нет ограничений по расстоянию, и скоро мы сможем достичь всех целей внутри России, в том числе в Сибири”, — сказал советник украинского правительства по вопросам обороны, который говорил с журналистом FT на условиях анонимности.

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“В Украине мы знаем, как трудно защищаться от такого рода воздушных атак. Скоро в России тоже не будет безопасных зон”, - пообещал он.

Однако власти Украины публично не взяли на себя ответственность за удары, а многие детали атак остаются секретными. Так уже было и раньше, когда произошла комбинированная атака беспилотников с воздуха и моря на российскую военно-морскую базу в Севастополе в октябре. Вскоре после нее президент Зеленский объявил сбор средств на таинственные морские надводные беспилотники.

Но что стало отличительной чертой последних атак в Саратовской и Рязанской областях РФ, так это их дальность и то, что беспилотники просочились сквозь российскую противовоздушную оборону, чтобы поразить стратегические военные базы, ранее считавшиеся неуязвимыми.

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“Атаки беспилотников не помогут Украине выиграть войну. Лучший способ сделать это - уничтожить российские военные силы внутри Украины. Но это действительно помогает нашим операциям влияния внутри России, которые Запад не хотел поддерживать”, - сказал анонимный украинский чиновник.

На одной из баз, аэродроме Энгельс близ Саратова на юге России, примерно в 600 км от границы с Украиной, базируются российские дальние стратегические бомбардировщики, способные нести ядерные боеголовки. По словам украинских официальных лиц, это также стартовая площадка для ударов крылатыми ракетами по украинской инфраструктуре.

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Ранее Телеграф сообщил, что официально власти Украины не признали причастность к атаке на аэродром в российской Саратовской области, где базируются стратегические бомбардировщики РФ. Однако ряд официальных лиц дали свои личные комментарии. В России же заговорили об ответной ядерной атаке по Украине. Но тоже неофициально.