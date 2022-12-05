Россия обвинила Украину в атаке реактивными беспилотниками

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Опубликовано: 05.12.2022 20:20 , Обновлено: 05.12.2022

Министерство обороны России признало, что по аэродромам в глубине территории РФ были нанесены удары реактивными беспилотниками "советского производства. Российские военные считают, что это сделала Украина.

Атаке подверглись военные аэродромы «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» Саратовской области.

[info_b]Аэродром в Энгельсе Саратовской области находится на расстоянии 750 км от границы Украины. До границы с Украиной от Рязани около 800 километров.[/info_b]

“Средствами противовоздушной обороны ВКС России, летевшие на малой высоте украинские БПЛА были перехвачены. В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолётов”, - утверждают в Минобороны РФ.

В то же время, российское командование сообщило о гибели трёх военнослужащих из числа обслуживающего персонала. А ещё четверо военных было ранены, но выжили.

Что это за реактивные беспилотники ещеьвремен СССР, в Минобороны не уточнили. В СССР на самом деле разрабатывали и выпустили два реактивных беспилотных аппарата Ту-143 и Ту-141. Но они были не ударными, а разведывательными. Таких прародителей современных дронов выпускало авиационное предприятие в Харькове - всего около 152 штук. Крейсерская скорость дрона составляет 1000 км/ч, дальность действия – 1000 км.

Ранее Телеграф сообщил, что губернатор Саратовской области России Роман Бусаргин прокомментировал информацию СМИ о взрывах на аэродроме с бомбардировщиками в Энгельсе.

Власти Саратовской области подтвердили «громкий хлопок» и «вспышку»

В то же время, официально власти Украины не признали причастность к атаке на аэродром в российской Саратовской области, где базируются стратегические бомбардировщики РФ. Однако ряд официальных лиц дали свои личные комментарии. В России же заговорили об ответной ядерной атаке по Украине. Но тоже неофициально.

В РФ заговорили о ядерном ударе по Украине в ответ на атаку под Саратовом