Шойгу обвинил Украину в ядерном терроризме

Опубликовано: 06.12.2022 14:35 , Обновлено: 06.12.2022

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил 6 декабря, что Украина продолжает обстреливать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), намеренно создавая угрозу возможной ядерной катастрофы.

Сергей Шойгу заявил, что российские войска принимают “все меры” для обеспечения безопасности крупнейшей в Европе электростанции перед лицом того, что он назвал угрозой “ядерного терроризма” из Киева, сообщает Reuters.

Власти Украины отрицают обстрел АЭС, которая находился под контролем российских войск с первых дней вторжения, и обвинили Россию в обстрелах.

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“Наши подразделения принимают все меры для обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции”, - сказал Шойгу своим военным начальникам на селекторном совещании, сокращенная стенограмма которого была опубликована министерством обороны. “В свою очередь, киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая преднамеренно обстреливать объект”, - добавил он.

Шойгу сообщил, что за последние две недели Украина выпустила по ЗАЭС 33 крупнокалиберных боеприпаса. По его словам, большинство из них были перехвачены российскими средствами ПВО, хотя “некоторые поразили объекты, которые влияют на безопасную эксплуатацию атомной электростанции”. “Мы классифицируем эти атаки украинских войск как ядерный терроризм”, - добавил он.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси после прибытия в Киев 6 октября заявил, что Запорожская АЭС согласно всем международным нормам принадлежит Украине. По словам главы МАГАТЭ, Запорожская АЭС должна управляться ее законным оператором - украинским “Энергоатомом”. Позднее в МАГАТЭ одобрили третью резолюцию против действий России на украинских ядерных объектах. В ней наблюдательный совет ООН по ядерной энергетике призвал Россию прекратить все действия на украинской Запорожской АЭС.

МАГАТЭ потребовало от России покинуть Запорожскую АЭС