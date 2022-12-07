США не мешают Украине создавать дальнобойное оружие — Пентагон

Опубликовано: 07.12.2022 08:39 , Обновлено: 07.12.2022

Власти США не помогают Украине создавать дальнобойное оружие для ударов по российской территории, но в то же время не препятствуют этому. Такое заявление сделали государственный секретарь штатов Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин.

«Мы не поощряем Украину к ударам по российской территории и не даем ей этого них средства», — сказал Блинкен.

И добавил, что «важно понимать, через что украинцам приходится проходить каждый день. Вместе с другими партнерами по всему миру мы полны решимости сделать так, чтобы в их руках была техника, необходимая им для самозащиты, для защиты своей территории, своей свободы».

В свою очередь глава Пентагона Лойд заявил:

«Работают ли США над тем, чтобы Украина не смогла разработать свои собственные средства для нанесения ударов на большом расстоянии? Короткий ответ – нет. Мы, конечно же, этого не делаем».

При этом подтвердил, что американские власти не мешают Украине создавать свой потенциал вооружения для нанесения ударов большой дальности.

Кстати, заявления были сделаны на фоне атак беспилотников по российским аэродромам — в Курске, под Рязанью и Саратовом. Минобороны РФ обвинило в этом Киев.

Россия обвинила Украину в атаке реактивными беспилотниками

Как писал ранее Телеграф, в украинском государственном концерне «Укроборонпром» сообщили, что провели несколько успешных испытаний своего ударного беспилотника с дальностью 1000 км.

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