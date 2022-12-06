"По графику" - Буданов намекнул на новое наступление Украины

🎤 Мнение

Опубликовано: 06.12.2022 18:30 , Обновлено: 06.12.2022

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в России уже осознали, что проиграли Украине и начали подготовку общественного мнения.

“Украина уже победила. Это уже чувствуют все в мире да и у нас это понимают. Да, будет трудно еще определенный период времени, но глобально это ничего не изменит… Я думаю, что вы увидели, что за последние три месяца риторика всех кремлевских пропагандистов резко изменилась”, - считает Кирилл Буданов.

Глава военной разведки Украины рассказал, что российские СМИ и тг-каналы “уже дошли до того, что о победе не идет речь, только чтобы не проиграть”.

“Проигрыш уже на лицо. Еще раз говорю, будут еще немного определенные тяжелые времена, но проигрыш России - это уже решенный вопрос и они сами это прекрасно знают”, - выказал уверенность Кирилл Буданов.

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На такие настроения в России также влияет и то, что там заканчиваются современные вооружения. По словам Кирилла Буданова, арсеналы России стремительно пустеют, а производство новых ракет ограничено санкциями и возможностями ВПК России. Также главный украинский разведчик сообщил, что Иран пока не поставил Кремлю ни одной баллистической ракеты.

“Они уже давно вошли в критический минимум. Однако, как видим, они решили идти до конца, то есть до нуля. Что, в принципе, очень плохо для самой Российской Федерации”, - считает глава ГУР МО Украины.

В то же время, Кирилл Буданов заверил, что Украина в связи с его предыдущими прогнозам, “движется по графику”.

Ранее Телеграф сообщил, что глава Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов 18 октября заявил, что ВСУ готовят до конца 2022 года наступательные операции. А войну Украина сможет завершить летом 2023 года выходом на границы страны от 1991 года.

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