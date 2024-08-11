Украина пообещала не включать в свой состав Курскую область. Зачем вторглась?

Опубликовано: 11.08.2024 14:26 , Обновлено: 11.08.2024

Агентство AFP опубликовало интервью с высокопоставленным украинским чиновником, пожелавшим остаться анонимным, в котором тот рассказал, какие цели преследует Киев в ходе нападения на Курскую область России.

По его словам, Украина в результате вторжения в Россию не планирует аннексировать какие-либо территории. А главной целью нового фронта является отвлечение российских резервов с других линий боестолкновения в Украине. Также власти Украины с помощью вторжения в Курскую область хотят дестабилизировать ситуацию в самой России.

«Мы ведём наступление. Цель — растянуть позиции противника, нанести максимальные потери и дестабилизировать ситуацию в России, поскольку она не в состоянии защитить свою собственную границу», — сказал агентству украинский чиновник.

В Киеве уже похвалилась тем, что удачные действия ВСУ на территории России подняли боевой дух как в армии, так и гражданского населения. «Это значительно подняло наш боевой дух, боевой дух украинской армии, государства и общества. Эта операция показала, что мы можем переходить в наступление, двигаться вперед”, - заявил украинский чиновник.

Также в Киеве подтвердили, что тысячи украинских военнослужащих участвуют во вторжении на территорию России, которое продолжается уже шестой день. Анонимный чиновник заверил, что украинские войска соблюдают международное гуманитарное право, находясь на территории России.

Россия натиск не ослабила

Однако, по данным The New York Times, пока что российские войска не ослабляют натиск на других линиях фронта. За последние дни подразделениям ВС РФ удалось продвинуться вблизи от украинских городов Часов Яр, Торецк и Покровск, сообщил американский Институт изучения войны. В свою очередь, министерство обороны Великобритании сообщило, что российские войска в Донецкой области продвинулись примерно на 16 километров от Покровска.

Тем не менее, российский Военкор Святослав Голиков утверждает, что Генштаб РФ дал приказ о переброске резервов как раз с других участков фронта.

”… как показали события вот этих нескольких дней, оперативных резервов у нас совсем не густо — для купирования кризиса перебрасываются резервы с других участков фронта, причём не только с ближайшего Харьковского направления, но и с других направлений (включая те, на которых наши войска в последние несколько месяцев имеют хоть какие-то ограниченные успехи). Таким образом дополнительно ослабляя наши и без того редеющие порядки на этих направлениях”, - написал он.

По его данным, прибывающие в Курскую область с других участков резервы “в массе своей по определению некомплекты ввиду имеющихся потерь”.

Ранее Telegraf.news писал, что Минобороны и МИД 10 августа предприняли ряд шагов из-за объявленного Александром Лукашенко нарушения воздушной границы Беларуси украинскими беспилотниками. Некоторые российские СМИ даже заявили, что в приграничных регионах нашей страны был объявлен режим контртеррористической операции (КТО). Однако не все сообщения оказались правдой.

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