Зеленский приказал подготовить "гуманитарный план" на захваченных Украиной территориях Курской области РФ
Президент Украины Владимир Зеленский 12 августа вечером признал, что ВСУ ведут специальную военную операцию на территории Курской области России. Он показал кадры доклада главы Генштаба ВСУ Сырского.
“Самое важное – был доклад Главкома Александра Сырского по поводу наших оборонных действий на фронте и операции в Курской области. Благодарны всем солдатам и командирам за стойкость и решительные действия. Среди прочего поручили министру внутренних дел, другим чиновникам СБУ подготовить гуманитарный план для территории проведения операции”, - объявил Владимир Зеленский.
Он не уточнил, что в себя будет включать “гуманитарный план” и кого будет касаться. Зато заявил, что украинские силы контролируют около тысячи квадратных километров в Курской области.
«Это, в частности, районы, из которых российская армия наносила удары по нашей Сумкой области. По состоянию на сегодня и с 1 июня это уже почти 2100 обстрелов территории Сумской области. Поэтому наши операции — это чисто вопрос безопасности для Украины: освобождение приграничья от российских военных», — назвал он новую причину вторжения ВСУ на территорию России.
Также Владимир Зеленский поблагодарил всех украинских участников операции в Курской области и обвинил президента России Владимира Путина в ее начале.
“Мы видим, как Россия во времена Путина действительно двигается: 24 года назад была катастрофа «Курская» – символическое начало его правления; а сейчас видно, что является финалом для него. И тоже Курск. Катастрофа его войны”, - заявил он.
Путин потребовал выдавить украинцев
Ранее в этот же день президент России Владимир Путин совместное совещание Совбеза и других чиновников в Ново-Огарёве, на котором сделал несколько заявлений по поводу успехов украинского наступления в Курской области РФ.
Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как ВСУ выдавят с территории РФ. Соответственно, он приказал российским военным «выбить» ВСУ с российской территории. Однако предупредил, что те могут зайти ещё и в Брянской области, что недалеко от Беларуси.
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“Ни к какому миру они не готовы”
В свою очередь, Александр Лукашенко на выходных обвинил Украину в провокациях, в том числе и в небе Беларуси, заявив, что БПЛА ВСУ нарушили границу.
“Неприятно то, что украинцы, как я вас и предупреждал много-много раз, этим самым показывают, что ни к какому миру они не готовы и продолжают эскалацию этой напряженности — два дня назад атака на курском направлении , ну и вот эта провокация”, - заявил он.
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