Зеленский приказал подготовить "гуманитарный план" на захваченных Украиной территориях Курской области РФ

Опубликовано: 12.08.2024 20:52 , Обновлено: 12.08.2024

Президент Украины Владимир Зеленский 12 августа вечером признал, что ВСУ ведут специальную военную операцию на территории Курской области России. Он показал кадры доклада главы Генштаба ВСУ Сырского.

“Самое важное – был доклад Главкома Александра Сырского по поводу наших оборонных действий на фронте и операции в Курской области. Благодарны всем солдатам и командирам за стойкость и решительные действия. Среди прочего поручили министру внутренних дел, другим чиновникам СБУ подготовить гуманитарный план для территории проведения операции”, - объявил Владимир Зеленский.

Он не уточнил, что в себя будет включать “гуманитарный план” и кого будет касаться. Зато заявил, что украинские силы контролируют около тысячи квадратных километров в Курской области.

«Это, в частности, районы, из которых российская армия наносила удары по нашей Сумкой области. По состоянию на сегодня и с 1 июня это уже почти 2100 обстрелов территории Сумской области. Поэтому наши операции — это чисто вопрос безопасности для Украины: освобождение приграничья от российских военных», — назвал он новую причину вторжения ВСУ на территорию России.

Также Владимир Зеленский поблагодарил всех украинских участников операции в Курской области и обвинил президента России Владимира Путина в ее начале.

“Мы видим, как Россия во времена Путина действительно двигается: 24 года назад была катастрофа «Курская» – символическое начало его правления; а сейчас видно, что является финалом для него. И тоже Курск. Катастрофа его войны”, - заявил он.

Путин потребовал выдавить украинцев

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин совместное совещание Совбеза и других чиновников в Ново-Огарёве, на котором сделал несколько заявлений по поводу успехов украинского наступления в Курской области РФ.

Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как ВСУ выдавят с территории РФ. Соответственно, он приказал российским военным «выбить» ВСУ с российской территории. Однако предупредил, что те могут зайти ещё и в Брянской области, что недалеко от Беларуси.

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“Ни к какому миру они не готовы”

В свою очередь, Александр Лукашенко на выходных обвинил Украину в провокациях, в том числе и в небе Беларуси, заявив, что БПЛА ВСУ нарушили границу.

“Неприятно то, что украинцы, как я вас и предупреждал много-много раз, этим самым показывают, что ни к какому миру они не готовы и продолжают эскалацию этой напряженности — два дня назад атака на курском направлении , ну и вот эта провокация”, - заявил он.

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