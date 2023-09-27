Украина предложила союзникам ударить по заводам дронов в Иране и Сирии - The Guardian

Опубликовано: 27.09.2023 17:59 , Обновлено: 04.07.2024

России, по данным ВСУ, не хватает иранских дронов, и она налаживает их производство в Сирии. Киев предложил союзникам нанести удары по этим и другим заводам, написал The Guardian.

[info_b]Во время войны невозможно оперативно проверить информацию. Пожалуйста, относитесь к ней критически.[/info_b]

Об этом говорится документе, который Украина якобы направила странам «большой семерки», написалоознакомившееся с ним издание. В нем сказано, что за предыдущие три месяца российские войска запустили по Украине более 600 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Правительство Ирана, по данным украинской разведки, «не может справиться с российским спросом» из-за высокой интенсивности применения дронов и, кроме того, пытается сделать так, «чтобы его не связывали с поставками оружия в РФ». Поэтому для диверсификации производства Иран стал использовать завод в Сирии, откуда дроны доставляют в Новороссийск. Также, по данным ВСУ, их выпуск налажен в особой экономической зоне в Елабужском районе Татарстана.

Байден лично пообещал Зеленскому передать дальнобойные ATACMS — WP

Украинцы предложили западным союзникам «нанести ракетные удары по заводам, выпускающим эти БПЛА в Иране и Сирии, и по потенциальному месту производства в Российской Федерации», написал The Guardian.

Также в документе говорится: «Эти удары могут быть нанесены силами обороны Украины, если партнеры предоставят необходимые средства поражения».

Ранее Телеграф писал о том, что первые танки «Абрамс» поучаствовали в контрнаступлении в Украине.

Первые танки «Абрамс» поучаствовали в контрнаступлении в Украине — NYT

«Они приближаются» — В Белом доме, вероятно, решили передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS для HIMARS