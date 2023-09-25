Первые танки «Абрамс» поучаствовали в контрнаступлении в Украине - NYT

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Опубликовано: 25.09.2023 14:29 , Обновлено: 25.09.2023

Американское издание New York Times (NYT) сообщило со ссылкой на двух представителей министерства обороны США, что танки Abrams ("Абрамс") уже поступили на вооружение ВСУ и даже приняли участие в контрнаступлении.

По данным издания, машины были доставлены в Украину на несколько месяцев раньше, чем ожидалось, и уже «были задействованы в контрнаступлении». Но как именно, в NYT не уточнили.

Также неизвестно и точное количество прибывшей техники. Ранее США взяли на себя обязательства поставить в Украину 31 танк.

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“Абрамс” будет среди других танков в арсенале Украины, которые она могла бы использовать для продвижения на удерживаемую Россией территорию в восточных и южных регионах Украины и, возможно, для ее возвращения, где бои продолжаются уже несколько месяцев без серьезных прорывов”, - считают в NYT.

В свою очередь, Кирилл Буданов, глава военной разведки Украины, предупредил, что “Абрамсы” должны быть развернуты “очень специально, для очень специфических, хорошо продуманных операций”, иначе есть риск быть уничтоженными.

По его словам, если их просто отправить на передовую, чтобы попытаться прорвать российскую оборону, “они не проживут очень долго на поле боя. Они должны быть использованы в этих прорывных операциях, но очень хорошо подготовлены”.

Ранее Телеграф сообщил, что Джо Байден лично пообещал Владимиру Зеленскому, что США передадут Украине «небольшое количество» дальнобойных ракет ATACMS.

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