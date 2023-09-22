Байден лично пообещал Зеленскому передать дальнобойные ATACMS - WP

Опубликовано: 22.09.2023 19:13 , Обновлено: 04.07.2024

Джо Байден лично пообещал Владимиру Зеленскому, что США передадут Украине «небольшое количество» дальнобойных ракет ATACMS.

По информацииThe Washington Post, Соединенные Штаты близки к передаче ракет ATACMS оснащенных кассетной боеголовкой, а не обычной. Дискуссии об этом уже перешли на уровень комитета руководителей разных ведомств. Дальше решение за Байденом.

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Такие кассетные системы ATACMS позволят ВСУ наносить удары по командным пунктам, складам боеприпасов и логистическим маршрутам РФ далеко за линией фронта.

Украина просит США о поставках дальнобойных ракет ATACMS на протяжении нескольких месяцев. Их радиус действия — 300 километров; Киев обещает, что не будет использовать их для атак по международно-признанной территории РФ;

Байден и Зеленский встретились 21 сентября в Белом доме. Президент Украины второй раз побывал в США с начала войны. СМИ ожидали, что по итогам этой встречи о поставках ATACMS будет объявлено официально, однако этого не произошло.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что США передали Украине 3D-принтеры, чтобы на поле боя печатать детали к технике.

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