Украина нарушила ядерную "красную линию" России - Newsweek

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Опубликовано: 17.04.2024 19:43 , Обновлено: 04.07.2024

Атаки украинских беспилотников на российский радар в Мордовии, возможно, пересекли одну из "красных линий" Кремля в отношении потенциального применения ядерного оружия. К такому выводу пришли в американском издании Newsweek.

Украинские спецслужбы, возможно, нарушили инфраструктуру РФ для “ответных действий ядерных сил”. Такая формулировка есть в указе, подписанном президентом Владимиром Путиным в 2020 году, в котором указаны возможные причины ответного ядерного удара РФ.

Дело в том, что украинские беспилотники атаковали 590-й отдельный радиотехнический центр воинской части 84680 в городе Ковылкино утром в среду и 11 апреля. Ковылкино находится в Республике Мордовия, примерно в 580 километрах от границы с Украиной.

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На этом объекте размещен загоризонтный радар 29В6 “Контейнер”, который является частью российской системы разведки и раннего предупреждения о воздушно-космических атаках, в том числе с использованием баллистических ядерных ракет.

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Первая загоризонтная радиолокационная станция (РЛС) “Контейнер” заступила на боевое дежурство в конце 2019 года. Она в ежедневном режиме обеспечивает сопровождение около 10 тыс. воздушных целей.

По словам заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерал-лейтенанта Юрия Грехова, “Контейнер” может обнаруживать: самолёты-стелс, вертолёты, стратегические беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты, а также гиперзвуковые летательные аппараты на рубежах до двух тысяч километров от госграницы РФ. В зоне ответственности данной РЛС также находится акватория Черного моря. [/inf]

Результаты атаки в прошлую среду все еще уточняются украинскими спецслужбами. По сообщениям украинских СМИ, как минимум, здание командного пункта объекта было повреждено во время атаки 11 апреля. В то же время, российские власти заявили, что атака была неудачно, два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были сбиты.

Если радарная система “Контейнер” действительно были успешно атакованы, то, возможно, российские власти могут посчитать, что угроза соответствует одному из “условий, определяющих возможность применения Российской Федерацией ядерного оружия”, сообщило издание Newsweek.

В указе Путина говорится, что в список таких критериев входит “воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты Российской Федерации, выход из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил”.

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Ранее Путин, российские политики и на гостелевидении РФ неоднократно угрожали ядерной войной, если Запад вмешается в конфликт в Украине.

Вот и в марте 2024 года Путин повторил, что западные противники “должны осознать, что у нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории”. И добавил: “Все это действительно грозит конфликтом с применением ядерного оружия и разрушением цивилизации. Неужели они этого не понимают”.

Ранее Telegraf.news сообщил, что бывший президент России, а ныне заместитель главы Совбеза РФ, Дмитрий Медведев в июле 2023 года допустил, что защитники Украины могут добиться успехов во время контрнаступления на юге. Тогда ВС РФ оказались бы просто в безвыходной ситуации, утверждает он, и применили бы ядерное оружие.

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