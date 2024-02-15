США обвинили РФ в подготовке к размещению ядерного оружия в космосе. Что ответили в России?

Опубликовано: 15.02.2024 11:56 , Обновлено: 15.02.2024

Председатель Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, республиканец Майк Тернер заявил, что комитет предоставил членам Конгресса информацию о «серьезной угрозе национальной безопасности» США со стороны России. По данным неназванных источников СМИ, эта угроза связана с потенциальным размещением Россией ядерного оружия в космосе. Тернер обратился к президенту Байдену с просьбой «рассекретить всю информацию, касающуюся этой угрозы». В России отреагировали.

Волнение началось с того, что в среду, 14 февраля, Майк Тернер направил конгрессменам письмо, в котором говорилось о некоем «дестабилизирующем иностранном военном потенциале, представляющем собой неотложную проблему», сообщила компания ABC. В письме сообщалось, что Комитет по разведке Палаты представителей проголосовал 13 февраля за предоставление законодателям доступа к определенной информации по этому вопросу и дал конгрессменам время до пятницы на ознакомление с ней.

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Американские телекомпании CNN и ABC, агентство Reuters и газета New York Times (сославшись на разведданные и анонимные источники) сообщили, что речь идет о подготовке к размещению ядерного оружия в космосе, а именно противоспутникового.

По словам собеседников New York Times, эти разведданные были получены несколько дней назад, они совершенно секретны, и раскрыть их без компрометации источника невозможно. Возможно, поэтому заявление Тернера, по сведениям New York Times, «разозлило Белый дом: оно грозит потерей ценных источников информации о России».

Майк Тернер.

Впрочем, некоторые американские издания, предположили, что Тернер – сторонник оказания срочной помощи Украине, а также Израилю и Тайваню – поднял шум в том числе для того, чтобы подтолкнуть Палату представителей к принятию закона о многомиллиардных ассигнованиях на эту помощь.

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[inf]Напомним, США, Великобритания и СССР, правопреемницей которого объявила себя Россия, еще в 1967 году пообещали друг другу не размещать в космосе ядерное и другое оружие массового уничтожения. В последующие годы к договору присоединились более ста стран.

Кроме того, в 2019 году на Генеральной ассамблее ООН была принята резолюция о неразмещении в космосе вообще любого оружия.[/inf]

Что сказали по этому поводу в РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал публикации западных СМИ о том, что Россия якобы планирует разместить ядерное оружие в космосе, «очередной уловкой Белого дома». И призвал дождаться брифинга помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. Но добавил, что «очевидно Белый дом пытается правдами или неправдами сподвигнуть Конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег».

Ранее Телеграф писал, что Сенат США – верхняя палата парламента, контролируемый Демократической партией, одобрил законопроект, предусматривающий выделение $95 млрд. на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Конкретно на помощь Украине из этого пакета предусмотрено $60,1 млрд. Однако такое решение еще вовсе не означает, что вопрос закрыт.

Сенат США одобрил выделение $60 млрд. Украине. Но есть нюанс