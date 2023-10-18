Патриарх РПЦ Кирилл заявил, что ядерное оружие создали по "божьему промыслу"

Опубликовано: 18.10.2023 15:42 , Обновлено: 15.11.2024

Глава Российской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл заявил 18 октября, что ядерное оружие в СССР создавалось под покровительством святых и самого бога.

Такое заявление патриарх РПЦ сделал во время награждения ученого − ядерного физика Радия Илькаева орденом РПЦ - преподобного Сергия Радонежского.

Церемония прошла в Храме Христа Спасителя. Патриарх назвал физика-ядерщика “великим русским ученым”, объяснив такое звание важностью ядерного оружия для русской истории:

“Если бы не работа Курчатова, Радия Илькаева, то трудно сказать существовала бы наша страна. Они создали оружие под покровом преподобного Серафима Саровского. Потому что по неизреченному божьему промыслу это оружие создавалось в обители преподобного Серафима”, - сказал Кирилл.

“Благодаря этой силе Россия осталась свободной и независимой. Мы все должны хранить в нашей памяти подвиг ученых, которые спасли страну”, - призвал россиян глава РПЦ.

Ранее Телеграф сообщил, что Михаил Ковальчук, президент Национального российского исследовательского центра «Курчатовский институт» считает, что России необходимо возобновить испытания ядерного оружия и взорвать его на Новой Земле, чтобы заставить США договариваться.

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