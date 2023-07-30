"Другого выхода не останется" - Медведев допустил успех контрнаступления украинцев

🎤 Мнение

Опубликовано: 30.07.2023 15:52 , Обновлено: 30.07.2023

Бывший президент России, а ныне заместитель главы Совбеза РФ, Дмитрий Медведев 30 июля допустил, что защитники Украины могут добиться успехов во время контрнаступления на юге. Тогда ВС РФ оказались бы просто в безвыходной ситуации, утверждает он.

По его словам, в случае поражения российской армии в Украине, России придётся “в силу правил указа президента России от 02.06.2020 пойти на использование ядерного оружия”.

“Другого выхода просто не останется. Поэтому наши враги должны молиться на наших воинов. Они не дают разгореться мировому ядерному пожару”, - сделал неожиданный вывод бывший российский президент.

Напомним, ранее Дмитрий Медведев уже назвал другие “красные линии”, которые Украины уже пересекла (например, атака Крымского моста). Так же он пригрозил взорвать три украинских атомных электростанции (АЭС) и ядерные объекты в Восточной Европе, поскольку якобы была попытка «ракетной атаки на российскую АЭС». Об этом российский чиновник заявил на своем Telegram-канале в воскресенье, 9 июля.

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А ещё раньше зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что любое должностное лицо Великобритании может рассматриваться как “законная военная цель”. Он аргументировал это тем, что Великобритания “де-факто ведет против России необъявленную войну”.

Медведев рассказал, кого теперь будет считать «законной военной целью»