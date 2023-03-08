Украина готовит 3 армии по стандартам НАТО для наступления весной - The Economist

Опубликовано: 08.03.2023 12:43 , Обновлено: 04.07.2024

В США и других странах НАТО ещё осенью решили, что Украина может добиться успеха в войне с Россией. После чего усилили поддержку ВСУ.

Поток вооружений превратился из ручейка в поток. Из всей военной помощи, обещанной Пентагоном с начала войны, 40% — более 8 миллиардов долларов — поступило за последние три месяца, начиная с 9 декабря, сообщило издание The Economist.

Издание со ссылкой на анонимного европейского чиновника министерства обороны говорит, что согласованные в Германии в январе поставки вооружений составят две трети от общего объема, отправленного в Украину за весь 2022 год. Большинство пожертвований не такие громкие, как танки, но все равно имеют очень важное значение — например, последний американский пакет включает бронированные машины для наведения мостов, которые будут жизненно важны для любого наступления на юге или востоке страны, где много рек и каналов.

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Кстати, именно поставки машин для разминирования и наведения понтонных мостов прошлым летом предшествовали успешным операциям ВСУ, которые смогли обратить в бегство российские части под Харьковом и Херсоном.

В результате украинская армия претерпела серьезную трансформацию. Основная часть его оборудования по-прежнему советского происхождения. Но если в конце прошлого года соотношение украинских и западных вооружений составляло пять к одному, то по мере поступления помощи ожидается, что оно снизится до пяти к двум. Другими словами, почти треть украинской армии вскоре будет оснащена техникой стандарта НАТО.

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Глава Генштаба Украины Валерий Залужный, надеется, что в конечном итоге в его распоряжении будут три новых армейских корпуса, каждый из которых будет состоять из шести бригад, и в каждом из которых будет более 20 000 человек.

В России понимают опасность реформы и перевооружения украинской арми. Российское наступление, начавшееся в конце января, было направлено, отчасти, на то, чтобы заставить Украину ввести эти резервы на поле боя, тем самым значительно затруднив контрнаступление ВСУ в будущем. В последние дни российские солдаты и наемники продвинулись вглубь Бахмута, города в Донецкой области, который подвергается нападению со стороны России с лета прошлого года. Но битва за город привела к гораздо большим потерям России, чем украинцев.

И что еще более важно, генерал Залужный избежал очевидной ловушки. Вместо того, чтобы бросить значительные резервы в Бахмут, чтобы спасти город, который имеет больше символическую, чем военную ценность, он отправил войска за границу для обучения новому оборудованию. С января учебное командование 7-й армии США проводит пятинедельный курс для украинских подразделений на своем полигоне Графенвур в восточной Баварии.

Во время своих наступательных операций в прошлом году украинская армия в основном атаковала формированиями размером с роту. Обучение в Графенвуре призвано объединить их в более крупные батальоны и бригады, способные вести “общевойсковую” войну, в которой пехота, бронетехника, артиллерия и другие виды боевых действий действуют совместно, а не просто сами по себе, как это в основном происходит сейчас.

в то же время, 2 марта Марк Милли, глава Генштаба США, посетил учебные военные игры, проводимые Америкой на базе в Висбадене, Германия, чтобы помочь украинским офицерам рассмотреть различные варианты наступления.

Мало кто думает, что Украина может восстановить свои довоенные границы одним махом, не говоря уже о том, чтобы вернуть территорию, включая Крым, захваченный Россией в 2014 году. Но если Украина сможет вырвать еще один значительный кусок из-под российской оккупации, как это было в прошлом году на северо—востоке вокруг Харькова и на юге вокруг Херсона, это опровергнет убеждение, высказанное, в частности, генералом Милли, что война обречена на военный тупик, где обе стороны не смогут переломить линию фронта и превратить позиционные бои в большое стратегическое наступление.

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