Украинцы достигли своих целей в Бахмуте - Экс-глава Генштаба Британии

🎤 Мнение

Опубликовано: 05.03.2023 17:36 , Обновлено: 05.03.2023

Бывший начальник Генерального штаба Великобритании генерал лорд Ричард Даннатт заявил, что Украина потенциально может начать успешное контрнаступление в конце весны или начале лета. Также он заявил, что ВСУ смогли выполнить задачи в обороняемлм Бахмуте, но могут отступить оттуда.

“Стратегически он (Бахмут - ред. ) не очень важен, но они (ВСУ - ред.) достигли своей цели - фактически [город] стал наковальней, на которой было сломано так много жизней русских, и поэтому для украинцев сейчас имеет полный смысл отойти на более защищенную линию и продолжить сражение там”, - считает британский генерал.

По его словам, украинцам уже пора сосредоточиться на подготовке к своему наступлению, которое может быть проведено поздней весной или в начале лета.

“Я думаю, есть все шансы, что украинцы смогут организовать успешное контрнаступление … В конце весны - начале лета, и при условии, что это будет спланировано должным образом и доведено до конца, и мы продолжим предоставлять им столько техники и боеприпасов, сколько им нужно, есть шанс добиться какого-то решающего результата на поле боя в этом году”, - рассказал лорд Ричард Даннатт.

По его мнению, успешная атака ВСУ нанесет не только материальный ущерб россиянам, но и сломит их боевой дух.

”…Я не одинок в том, что несколько решительных ударов, нанесенных в определенных точках вдоль этого очень протяженного фронта по российской армии, вполне могли бы подорвать моральный дух русского солдата и сломать хребет российской армии. Вам не обязательно детально разбивать армию повсюду на поле боя. Вы просто должны убедить достаточное количество солдат, что они проиграли, и когда они думают, что проиграли, они проиграли”, - считает британский генерал.

По его словам, в такой ситуации Владимира Путина могут свергнуть недовольные старшие генералы. “Я хотел бы думать, что если контрнаступление украинцев будет достаточно хорошо спланировано, поддержано и выполнено, то Путин не будет в состоянии принимать слишком много решений самостоятельно. Если его армия рассыплется и побежит, что, я думаю, вполне вероятно, он будет сметен и Кремль тоже”, - спрогнозировал бывший начальник Генерального штаба Великобритании.