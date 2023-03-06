Чем ответят украинцы на "мясные штурмы" ВС РФ. Эксперты спрогнозировали, что будет в марте

🎤 Мнение

Опубликовано: 06.03.2023 14:53 , Обновлено: 06.03.2023

Российские военкоры Игорь Гиркин и Андрей Морозов оценили перспективы войны после того, как российская армия с помощью "мясных штурмов" займет Бахмут. В прогнозе эксперты из России предсказывают большое успехи Украины. А ещё с "грустью" напомнили, что ВСУ активно ведут подготовку новых бригад, и самое главное, готовятся вести войну на западном, недостижимом для россиян, уровне.

[info_b] “Мясные штурмы” - так в России называют тактику российских военных, которые направляют в атаку на укрепления ВСУ отряд за отрядом, часто плохо экипированных и обученых мобилизованных, или добровольцев. В результате таких атак российская армия несёт большие потери, но все же продавливает украинские линии обороны.[/info_b]

“Что будет означать сейчас взятие Бахмута? То, что противник считает исчерпанным оборонительный потенциал этого района. Командование ВСУ не устраивает соотношение потерь наступающих и обороняющихся, и оно, вполне возможно, действительно уже выводит из города наиболее ценные части, ценные кадры, заменяя их мобиками и “теробороной”. Задача которых суррогатов - дать уйти, привестись в порядок и встать на новые позиции новых оборонительных линий тем, кто дальше будет потрошить очередных “штурмующих”, - написал Андрей Морозов.

По его мнению, в результате битвы Россия получит “руины города и его окрестностей, море пиара и победоносных реляций”.

В то же время, украинцы за время боев под Бахмутом смогли накопить резервы и провести боевое слаживание в тылу новых бригад и батальонов, которые и пойдут в наступление на измотанные россицские части, “грустно” считают Игорь Гиркин (Стрелков) и Андрей Мороз (Мурза).

“Всё то время, пока ВС РФ воевали прошедшим летом, осенью и зимой чересполосицей ВС РФ, “барсов”, “ахматов” и различных ЧВКашников, ВСУ учились полноценно воевать “большими батальонами”, бригадами, а потом и корпусами, которые они сейчас создают в тылу и обкатывают за то время, которое им купила оборона Бахмута”, - уверен российский военкор.

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Андрей Морозов напомнил, что российская армия потеряла почти все свои самые профессиональные “танковые клинья” в самом начале войны и в ходе бегства из Киевской, Черниговской и Харьковской областей.

“Уже летом на фронт массово потянулись с хранения старые Т-72, началась расконсервация антикварных Т-62, “лысые” ранние Т-72 и Т-80, приходящие в качестве пополнения в танковые части Республик стали обычным делом. Разумеется, боевые потери соответствовали уровню защищённости машин…”, - напомнил он, уточнив, что ВС РФ теряли в боях и опытный личный состав.

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“Продолжение “мясных штурмов” позиций противника на огромном фронте плохо обученными войсками в ситуации острого дефицита артиллериского БК ради взятия Бахмута - это преступление, с последствиями которого мы скоро обязательно столкнёмся…”, - спрогнозировал русский военкор. По его словам, ВСУ скоро введут в бой свои подготовленные части, способные работать на совершенно ином уровне скорости и качества принимаемых решений, чем российские.

“Свежие резервы, способные быстро прорывать оборону и дальше двигаться в прорыв, обходя и охватывая наши части. Делая это быстро, поддерживая надёжную закрытую связь и адекватное управление в реальном времени”, - похвалил Андрей Мороз украинских военных.

По его словам, ВСУ смогут уже в конце марта начнут наступление, спланированное не только в расчете на западную технику, но на современную западную модель войны. Андрей Морозов уверен, что наиболее продвинутые и умелые командиры украинцев уже учатся работать “в совсем другом темпе операций, принимать быстрые и правильные решения, имея постоянную устойчивую связь и постоянный поток данных о ситуации вокруг”.

“Наличие такой структуры управления куда страшнее любых “Абрамсов” и “Леопардов” самих по себе, потому что такая структура будет всё время поворачивать их к вам лбом и не давать отстать от них пехотному сопровождению с БПЛА. Так что влажные мечты о массовом уничтожении “Абрамсов” из РПГ-7 “в узявимые места” останутся влажными мечтами”, - сделал вывод российский эксперт.

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Андрей Морозов заявил, что после потерь в “мясных штурмах” не только людей, но и техники и оборудования в российской армии большинство частей укомплектованы мобилизованными, которые не умеют поьзоватьс чдаже гранатами. Также у них нет раций и другого необходимого оборудования.

“Итог, помимо снарядного голода, который продолжается уже без малого полгода, наверное (и конца-края ему не видно) печален. У нас мало войск, мы не можем вывести части в тыл целиком, на обучение, пополнение и переоснащение, да и переоснастить их уже особо нечем - танки, поступающие на пополнение с хранения, старые и часто неисправные, впереди - массовое применение вообще антикварных Т-62. БМП заканчиваются и всё чаще в их роли малоуспешно применяются МТЛБ”, - рассказал он.

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“Противник в курсе, что огромный “Запорожский фронт” от Угледара до Васильевки весьма жидко прикрыт войсками в первой линии, что “Сватовский фронт” неравномерен. Могут, кстати, ударить и по флангам того выступа, который образуется при захвате Бахмута, хотя для этого понадобится активное использование грунтовых дорог, но и приз в этом случае хорош - или “Вагнерам” придётся обороняться в котле, или придётся оставить с таким трудом взятый город и соседние позиции”, - спрогнозировал Андрей Морозов.

С ним согласился и другой российский военкоря бывший полковник ФСБ Игорь Гиркин. “Оценка неизменно глубоко уважаемого Андрея Морозова мало отличается от моей личной. Разве что - она более компетентна с точки зрения того, что «Мурз» безвылазно находится на фронте с самого начала СВО”, - подытожил он.

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