Россия отправила в Украину 800 60-летних танков - Минобороны Британии

Опубликовано: 06.03.2023 12:08 , Обновлено: 06.03.2023

Министерство обороны Великобритании сообщило в своей ежедневной сводке на основе разведданных, что российские власти дали приказ снимать с хранения танки, которые начали производить ещё в 50-х годах.

Речь идёт о модели Т-62. Ожидается, что главные танковые силы России будут перевооружены танками советского производства Т-62, впервые поступившими на вооружение в 1954 году, чтобы восполнить боевые потери, уверены в Министерстве обороны Великобритании.

В своем новом отчёте министерство заявляет, что существует “реальная” возможность того, что танки 60-летней давности будут поставлены подразделениям, включая 1-ю гвардейскую танковую армию, которая, как ранее обещали в Кремле, должна была получить основной боевой танк следующего поколения Т-14 “Армата” ещё в 2021 году.

Минобороны Великобритании заявило, что примерно 800 танков Т-62 были сняты со складов с 2022 года и переоборудованы для использования в конфликте. Но они не имеют современной активной брони.

Ранее сами российские военкоры похвалились в соцсетях, что на вооружение частей ВС РФ в Украине стали поступать странные БТР-”монстры”. В Интернете даже появились видео и фото странных бронированных машин, на которых установлены башни бронекатеров. Сами броневики являются старыми МТЛБ начала 60-х годов.

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В свою очередь, глава украинской военной разведки (ГУР) Кирилл Буданов в интервью USA TODAY заявил, что у России закончатся “военные инструменты” для достижения своих целей в Украине к концу весны.

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