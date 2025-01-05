"Угля хватит до конца января" — В Приднестровье после отключения отопления начали отключать электричество

Опубликовано: 05.01.2025 13:42 , Обновлено: 05.01.2025

В самопровозглашенном Приднестровье кроме отключения отопления и горячей воды начали отключать и электричество. Что известно на 5 января?

По информации Newsmaker.md, “на левом берегу наблюдается острая нехватка энергии и было принято несколько мер по сокращению потребления, в том числе отключение уличного и декоративного освещения после 20:00”

Так, 5 января веерные отключения запланировали провести в два этапа. Они будут касаться Тирасполя, Слободзейского района, Григориополя, Дубоссаров, Рыбницы, Бендеры. Электричество решили отключить с 12:00 до 16:00 и с 16:00 до 20:00.

“Электроэнергию для левого берега в настоящее время обеспечивают МГРЭС/Кучюрганская электростанция, работающая на угле, и Дубоссарская гидроэлектростанция. Судя по общедоступным данным, МГРЭС имеет запасы угля, которых хватит примерно до конца января”, - сообщило Newsmaker.

Веерные отключения в Приднестровье начались 3 января на фоне энергетического кризиса. Это происходит потому, что локаторы слева от Днестра потребляют больше электрического тока, чем производит энергетическая система. Глава непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что таким образом можно избежать повреждений. По его словам, продолжительность отключений увеличили, чтобы обеспечить стабильность местной энергетической системы.

Напомним, несколько дней назад жители самопровозглашенного Приднестровья остались без отопления и горячей воды.

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Ранее Telegraf.news писал, что утром 1 января российский «Газпром» официально объявил об остановке транзита газа через территорию Украины, из-за чего он перестал поступать и в Приднестровье. В компании заявили, что они «лишены технической и юридической возможности» подавать газ по этому маршруту. Эту информацию подтвердили и в Министерстве энергетики Украины.

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Молдавские энергетические компании “Молдовагаз” и “Энергоком” предложили свою помощь Приднестровью, оставшемуся без российского газа. А именно - содействие в закупках топлива за границей на рыночных условиях, однако быстрого отклика от властей Приднестровья не получили.

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