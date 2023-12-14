Туск отправил в отставку руководителей всех спецслужб Польши

Опубликовано: 14.12.2023 09:24 , Обновлено: 17.09.2025

Новый премьер-министр Польши Дональд Туск в среду, 13 декабря, распорядился уволить руководителей польских специальных служб. Всех пяти! Комиссия Сейма по спецслужбам это решение поддержала.

Специальная парламентская комиссия дала положительное заключение на предложение Туска об отставке глав пяти спецслужб, – сообщило Radio Zet. Речь идет о руководителях разведывательного управления, центрального антикоррупционного бюро, агентства внутренней безопасности, служб военной разведки и военной контрразведки.

Для проведения кадровых изменений необходимы выводы президента и правительственной коллегии по вопросам спецслужб, уточнил источник.

Ранее Телеграф писал, что в понедельник, 11 декабря, депутаты Польши проголосовали за назначение Дональда Туска премьер-министром. Глава проигравшей в премьерской гонке партии PiS ворвался на трибуну и оскорбил Туска.

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Еще мы писали о том, что Новый премьер-министр Польши сразу же заявил, что решит вопрос о финансировании страны из фондов ЕС. «Да, я привезу из Брюсселя миллиарды евро, которых желают польские предприниматели и которых ждут польские местные самоуправления», — заявил Туск.

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Рассказывал Телеграф и о том, почему Дональд Туск прочитал в Сейме записку человека, который совершил самоубийство.

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