Новый премьер Польши зачитал в Сейме записку самоубицы. Зачем?

Опубликовано: 12.12.2023 16:14 , Обновлено: 12.12.2023

Новый премьер-министр Польши Дональд Туск прочитал в Сейме записку человека, который в 2017 году совершил акт самосожжения. Туск заявил, что этот манифест – замена его выступления в Сейме, которое он обязан был сделать после того, как был избран депутатами главой правительства. В зале раздались недовольные крики.

Избранный 11 декабря премьер-министр Польши Дональд Туск сумел удивить членов Сейма своей, по сути, первой речью в новом статусе, сообщил портал dorzeczy.pl.

Парламент Польши отправил в отставку правительство-«зомби»

«Я протестую против ограничений гражданских свобод со стороны властей. Против нарушений демократии правителями, в частности против разрушения Конституционного трибунала и системы независимых судов. Против нарушений закона, в частности конституции», – процитировал новый премьер-министр манифест поляка, который в 2017 году сжёг себя в знак протеста против действий тогда правящей партии PiS, чем вызвал немалое удивление в зале.

Все цитаты, которые произнес постер Туск были слово в слово взяты из «манифеста» человека, который прилюдно покончил с собой шесть лет назад, Петра Щенсного.

[info_b] Кем был Петр Щенсный?

Пётр Щенсный (6 июля 1963 – 29 октября 2017) – польский химик, член польского общества «Менса». 19 октября 2017 года он появился на площади Дефилад в Варшаве, включил громко песню группы Boys from Broni Square под названием. «Я люблю свободу» и разбросал вокруг себя листовки, на которых был написан его манифест. А затем вылил на себя горюющую жидкость, крикнул «Я протестую!» и поджег себя.

Подбежавшие прохожие потушили огонь. Мужчину доставили в больницу. У него обгорело 60 процентов тела. Пётр Щенсный умер через десять дней.[/info_b]

Туск напомнил, что в манифесте шла речь против «непродуманной, необдуманной и неподготовленной реформы образования и против игнорирования огромных потребностей здравоохранения», устроенной партией PiS.

«Я протестую против того, чтобы те, кто несет за это ответственность, предприняли какие-либо действия по изменению нынешней конституции – пусть они сначала последуют действующей. Я протестую против такой работы в Сейме, когда законы создаются в спешке, без обсуждения и надлежащих консультаций, часто ночью, и потом их нужно исправлять почти сразу. Против использования спецслужб, полиции и прокуратуры для достижения «личных (партийных или частных) целей», - продолжал цитировать Туск.

В зале раздались крики. Спикер Сейма Шимон Холовня попросил протестующих депутатов из партии PiS «не соглашаться с взглядами этого человека, но уважать величие его смерти».

Тауи образом Дональд Туск решил обвинить потерявшую власть партию PiS в нарушениях и злоупотреблении властью. Новый премьер Польши пообещал быстро исправить ситуацию. Впрочем, в PiS его вступление назвали спектаклем.

Сейм избрал Туска новым премьером Польши. Качиньский устроил скандал — «Не знаю, кто были твои бабушка и дедушка»

Ранее Телеграф писал, что глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севьера заявил: НАТО должно быть готово к прямой войне с РФ через три года. В Германии решили иначе.

Глава нацбезопасности Польши заявил, что НАТО должно быть готово к прямой войне с РФ через три года