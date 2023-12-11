Сейм избрал Туска новым премьером Польши. Качиньский устроил скандал - "Не знаю, кто были твои бабушка и дедушка"

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Опубликовано: 11.12.2023 21:30 , Обновлено: 17.09.2025

В самом конце заседания Сейма в понедельник, 11 декабря, депутаты Польши проголосовали за назначение Дональда Туска премьер-министром. Глава проигравшей в премьерской гонке партии PiS ворвался на трибуну и оскорбил Дональда Туска, который произнес короткую речь после своего избрания премьер-министром.

“Я не знаю, кто были твои бабушка и дедушка, но знаю одно: ты немецкий агент. Просто немецкий агент”, - заявил глава PiS, и депутаты от его партии начали скандировать “В Берлин!” А ведь мгновением ранее в зале спели гимн Польши и большинство скандировало “Туск!”.

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Спикер Сейма Холовня отреагировал на поведение главы одной из крупнейших фракций. “Подобные оскорбления, брошенные в такой момент и в такой день, странны, господин Качиньский, - отреагировал маршал Сейма. Спустя мгновение добавив. - Прошу прощения за такое неуместное завершение этого торжественного дня”.

Сам Туск заявил с парламентской трибуны, что “он будет должником перед теми, кто доверился новой польской надежде”. “Они глубоко верят в нас и в Польшу или оказывают нам осторожный кредит доверия и решили совершить эти исторические перемены”, - сказал он.

“Я также хотел бы поблагодарить вас, депутатов PiS и лидеров вашей партии. (…) Вам удалось разбудить миллионы людей тем, что вы делали публично, что вы пытались сделать с демократией… 15 октября поляки проснулись и решили отстранить вас от власти”, - иронично поблагодарил соперников новый глава правительства Польши.

Дональд Туск также прокомментировал то, что депутаты PiS не раз называли его немцем и кричали «für Deutschland». “Я это слышал и сегодня. Когда Лех Качиньский записывал этот альбом, он публично заявил мне, что такого негодяя, как Туск, мир еще не видел”, – обратился он напрямую к Ярославу Качиньскому.

“Я хочу посвятить эту победу моим бабушке и дедушке. Реликвией в нашем доме является продовольственная карта поляка, которая была у нескольких сотен человек в Гданьске, потому что во время оккупации никто не смел быть поляком. Оба моих деда провели войну в концентрационных лагерях, - подчеркнул Дональд Туск. — Когда 90% людей покинули бывший Вольный город Гданьск и выбрали Германию, среди нескольких тысяч оставшихся были два моих деда, Юзеф Туск и Францишек Давидовский. Им я также посвящаю эту победу».

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Ранее Телеграф сообщил, что 11 декабря, в понедельник, на голосовании Сейм проголосовал против вотума доверия правительству Матеуша Моравецкого, депутата от PiS, назначенного президентом Польши Дудой. Только 190 депутатов поддержали состав правительства от правящей партии, в то же время 266 были против, никто не воздержался.

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