"Я привезу миллиарды евро" - новый премьер Польши дал присягу и пообещал поехать в Брюссель за деньгами

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Опубликовано: 13.12.2023 12:30 , Обновлено: 13.12.2023

Президент Польши Анджей Дуда 13 декабря официально принял присягу правительства победившей оппозиционной коалиции Дональда Туска. "Это важный момент", - подчеркнул Дуда, который симпатизирует проигравшей PiS, пообещав сотрудничество с новыми министрами.

Новый премьер-министр сразу же заявил, что решит вопрос о финансировании Польши из фондов ЕС. “Да, я привезу из Брюсселя миллиарды евро, которых желают польские предприниматели и которых ждут польские местные самоуправления”, - заявил Туск.

“Через несколько десятков часов я отправлюсь в Брюссель с надеждой и обоснованной надеждой, что мы найдём способы, в отличие от прежних, убедить когда-то традиционно наших союзников занять четкую позицию в пользу свободы, республиканских ценностей и поддержки Украины против российской агрессии, заявил Туск.

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В свою очередь, президент Анджей Дуда заявил, что перед новым правительством стоят сложные задачи. “Стоит быть поляком, стоит того, чтобы польский народ и ее государство, Республика Польша, остались в Европе. Я напоминаю новым членам правительств эти слова”, - заявил он.

Анджей Дуда пообещал сотрудничать с новым Совмином Польши. “С сегодняшнего дня мы будем совместно осуществлять исполнительную власть на центральном уровне. У нас есть определенные разделения компетенций» , — намекнул на что-то президент Польши.

“Я хочу поговорить с каждым новым министром, особенно с теми, с кем сотрудничество будет наиболее тесным, о том, как организовать его так, чтобы дела Республики Польша реализовывались наилучшим образом”, — добавил он.

Президент Польши не забыл похвалиться перед новыми министрами, что дважды выиграл выборы и хотел бы, чтобы его программа была продолжена.

“Обратите внимание на мою открытость к сотрудничеству. Мы выходцы из разных политических лагерей, но я убежден, что по важным вопросам мы можем вести серьезные переговоры и принимать общие решения во благо Польши”, - сказал он.

В свою очередь, Доналд Туск ещё во вторник заявил, что сотрудничество с президентом - выходцем из конкурирующего политического лагеря - началось.

“Мы неслучайно договорились с президентом Анджеем Дудой о том, что в среду приведение правительства к присяге состоится досрочно. Это для того, чтобы перед отъездом в Брюссель я мог поговорить с Коллегией секретных служб о решениях, которые мы хотим принять и примем немедленно» , — заявил премьер-министр Дональд Туск в Сейме еще во вторник.

Ранее Телеграф сообщил, что новый премьер-министр Польши Дональд Туск прочитал в Сейме записку человека, который в 2017 году совершил акт самосожжения. Туск заявил, что этот манифест – замена его выступления в Сейме, которое он обязан был сделать после того, как был избран депутатами главой правительства. В зале раздались недовольные крики.

Новый премьер Польши зачитал в Сейме записку самоубицы. Зачем?