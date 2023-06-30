Трамп заявил, что Украине, вероятно, придется уступить часть своих территорий России

Опубликовано: 30.06.2023 12:18 , Обновлено: 30.06.2023

Экс-президент США Дональд Трамп выразил мнение, что настало время для переговоров между Украиной и РФ и, возможно, Украине, чтобы прекратить войну придется уступить России часть своих территорий.

В интервью Reuters Трамп сказал, что Владимир Путин «немного ослаблен» из-за попытки мятежа ЧВК Вагнера и готов к переговорам.

Он считает, что украинским властям, вероятно, придется уступить России часть захваченных территории, чтобы остановить войну. При этом бывший президент США подчеркнул, что украинцы, защищающие свою страну, «заслуживают большой похвалы».

«Я хочу, чтобы люди перестали умирать на этой нелепой войне», — сказал он.

По мнению Трампа, украинцы «имеют право оставить себе большую часть того, что они заработали, и я думаю, что Россия также согласится на это». При этом он отметил, что нужен правильный посредник, которого пока нет. «Настало время сделать это, собрать две стороны вместе и добиться мира».

Напомним, ранее Трамп заявлял, что Украина могла бы избежать нападения России, согласившись на территориальные уступки и нейтральный статус НАТО.

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Украина считает основным условием завершения войны — вывод войск РФ с территории их страны. В России говорят, что для достижения мира украинские власти должны признать «новые территориальные реалии» (аннексию части Украины).

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