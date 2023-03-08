Трамп заявил, что разрешил бы России "захватить часть" Украины

Опубликовано: 08.03.2023 19:41 , Обновлено: 08.03.2023

Бывший президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News , что разрешил бы России захватить часть Украины. И что это и есть его тайный план, как за день прекратить войну.

Однако американский консервативный телеканал, который поддерживает республиканцев, удалил эти слова из эфира, сообщило издание Daily Beast.

По данным издания, Дональд Трамп дословно сказал, что у него был бы “волшебные слова чтобы остановить боевые действия немедленно”. И он хотел бы «позволить России захватить части Украины», если бы был президентом США.

“Я мог бы договориться. В худшем случае я мог бы заключить сделку, чтобы что-то захватить, есть определенные территории, которые, честно говоря, являются русскоязычными, но вы могли бы договориться”, - заявил он. Эти слова Fox News не пустил в эфир.

“Вместо этого, вскоре после того, как Трамп говорит: “Я мог бы вести переговоры”, звук быстро пропускает около 30 секунд времени речи, прежде чем возобновиться, когда бывший президент возвращается к своей жалобе на то, что “Китай больше не уважает Соединенные Штаты”, - сообщает издание.

В последние недели Трамп неоднократно хвастался, что мог бы положить конец кризису “легко”, утверждая, что ему потребуется всего один день, чтобы достичь мирного соглашения между Россией и Украиной. “Мы могли бы положить конец украинскому конфликту за 24 часа при правильном руководстве”, - заявил он.