Трамп предрек ядерную войну из-за поставок танков Украине

🎤 Мнение

Опубликовано: 26.01.2023 17:03 , Обновлено: 26.01.2023

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал передачу танков Украине. По его мнению, так скоро может начаться ядерная война.

«Сначала идут танки, затем идут ядерные бомбы. Прекратите эту сумасшедшую войну сейчас же. Это сделать так просто», — написал он в соцсети Truth Social.

Как именно «просто» закончить войну, Трамп не уточнил.

Напомним, США пообещали отправят Украине 31 танк Abrams.

«Танки Abrams – одни из самых совершенных в мире. Они сложны в управлении и эксплуатации. Мы будем учить украинских военных и немедленно начнем это делать. Чтобы доставить танки, нужно время», – сказал президент США Джо Байден.

Кроме того Германия пообещала поставить танки Leopard 2, Великобритания — Challenger 2.