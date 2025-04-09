Трамп заявил, что ради тарифных сделок с США «страны целуют ему зад». А что Китай, который обложили на 104%?

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Опубликовано: 09.04.2025 12:14 , Обновлено: 09.04.2025

Президент США Дональд Трамп заявил, что многие страны, против которых на днях американские власти ввели повышенные импортные пошлины, всеми силами стремятся договориться с Белым домом "откатить всё назад". По его словам, некоторые из них буквально "целуют его в зад", чтобы договориться об отмене или снижении пошлин до приемлемого уровня. Впрочем, американский лидер признал, что так поступают не все, и назвал одну страну из числа торговых партнёров США, где, по его мнению, живут "гордые люди".

“Говорю вам, эти страны нам названивают, целуют мне зад и умоляют: “Пожалуйста, сэр, пожалуйста, заключите сделку. Я сделаю всё. Всё, что угодно, сэр”, - заявил Трамп, выступая на заседании Национального республиканского комитета Конгресса.

Политик категорично отверг требования некоторых американских политиков о том, чтобы переговоры с торговыми партнёрами США велись не Администрацией президента США, а представителями Конгресса.

“Вы так вести переговоры, как я, не сможете”, - заявил Трамп.

При этом он в том же выступлении американский президент отметил, что китайцы в переговорах по заключению тарифных сделок ведут себя иначе. Несмотря на то, что, по мнению Трампа, они не меньше других “хотят заключить сделку с США”, они “гордые люди”, поэтому придерживаются другой стратегии в переговорах.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя вступление в силу решений Трампа о повышении пошлин, выразилась куда дипломатичнее своего начальника.

На брифинге во вторник, 8 апреля, она повторила слова Трампа о том, что Китай хочет заключить сделку с США, и назвала “ошибкой” решение Пекина “принять ответные меры”.

“Когда Америку бьют, она бьёт сильнее в ответ”, - заявила Ливитт.

Именно Китаю придется платить самые высокие ввозные пошлины - их товары Трамп обложил 104%-ными тарифами после того, как Министерство торговли Китая пообещало “бороться до конца” с тарифами США, которые Пекин считает “необоснованно высокими”.

Трамп пригрозил Китаю новыми 50%-ными пошлинами. Пекин пообещал «бороться до конца»

Между тем, по информации издания Politico, несмотря на заявления представителей Белого дома и самого Трампа, многим иностранным правительствам, желающие договориться по тарифам с США, приходится “тщетно ждать у телефона”. Ссылаясь на собственные анонимные источники в среде дипломатов, издание сообщило, что правительство Филиппин и ряда других стран Юго-Восточной Азии обращалось к различным помощникам Трампа на всех уровнях, но многие либо не отвечали, либо не желали ничего делать, кроме как выслушивать их просьбы.

Вдобавок ко всему, дипломаты пожаловались на то, что представители Трампа не уточнили, каких именно уступок добивается администрация, чтобы проложить путь к решению путем переговоров.

Быстрого прогресса в решении вопроса, по мнению политических и экономических обозревателей, не стоит ждать и потому, что администрация Трампа выбрала стратегию двусторонних сделок и теперь США приходится вести переговоры почти со 100 странами одновременно, чтобы достичь своих целей.

Дипломаты, поговорившие с Politico на условиях анонимности, сообщили, что некоторые страны уже готовы ввести ответные пошлины по примеру Китая и Евросоюза.

“Они не ведут переговоров”

“Мы по-прежнему считаем, что на самом деле переговоры имели бы больше смысла, но проблема в том, что они не ведут переговоров”, — пояснил свою позицию неназванный дипломат.

Накануне сообщалось, что в настоящее время Трамп ведёт переговоры с властями Израиля и Японии о заключении тарифных сделок. Однако, о достижении конкретных договорённостей с этими странами пока не сообщалось.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Дональд Трамп 2 апреля ввёл в стране режим чрезвычайного положения и объявил о введении базового 10-процентного тарифа на весь импорт. В отношении десятков торговых партнёров, которые, по мнению Трампа, выстраивают «несправедливые отношения» с США, президент анонсировал более высокие тарифы, фактически объявив всему миру «торговую войну».

И ЕС, и Китай пообещали предпринять ответных торговые меры в отношении американского импорта. Так, как сообщило в пятницу Министерство финансов Китая, страна решила ввести дополнительные пошлины в размере 34% на все без исключения товары, импортируемые из Соединённых Штатов. Новые тарифы должны вступить в силу с 10 апреля.