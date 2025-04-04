Китай ответил Трампу пошлинами на весь импорт из США. Какая ставка?
Официальный Пекин рассказал о своём ответе на недавнее введение администрацией президента США Дональда Трампа масштабных торговых тарифов. Как сообщило в пятницу Министерство финансов Китая, страна решила ввести дополнительные пошлины в размере 34% на все без исключения товары, импортируемые из Соединённых Штатов. Новые тарифы должны вступить в силу с 10 апреля.
Напомним, такую же ставку в 34% американские власти ввели в отношении товаров из Китая.
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Однако одними лишь тарифами Китай решил не ограничиваться, сообщило Reuters. Министерство коммерции КНР также объявило о введении с 4 апреля экспортного контроля на поставки в США средне- и тяжелоземельных редкоземельных металлов, включая такие стратегически важные элементы, как самарий, гадолиний, тербий, диспрозий, лютеций, скандий и иттрий.
В качестве официального обоснования этого шага Министерство заявило о необходимости «лучше защищать национальную безопасность и интересы, а также выполнять международные обязательства». Кроме того, Пекин добавил 11 американских компаний в свой список «ненадёжных субъектов», что позволяет применять к ним различные меры.
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