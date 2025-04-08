Трамп пригрозил Китаю новыми 50%-ными пошлинами. Пекин пообещал «бороться до конца»

Опубликовано: 08.04.2025 10:27 , Обновлено: 08.04.2025

Президент США Дональд Трамп пригрозил обложить импортные китайские товары новыми пошлинами в размере 50%, заявив, что страна ежегодно теряет порядка триллиона долларов из-за Китая. Министерство торговли Китая уже отреагировало на заявления американского лидера и пообещало бороться с тарифами США "до конца".

Трамп категорически отверг возможность приостановки действия объявленных им тарифов. Дополнительные “взаимные” пошлины в отношении импорта из порядка 60 стран начнут действовать уже завтра, с 9 апреля. Более того, он заявил, что если Китай не отменит свои ответные пошлины,США введут дополнительные пошлины на китайский импорт в размере 50%, также начиная с 9 апреля.

“Кроме того, все переговоры с Китаем относительно запрошенных ими встреч с нами будут прекращены!” — заявил Трамп в своём эмоциональном посте в соцсети Truth Social.

Министерство торговли Китая в ответ на это не менее категорично заявило, что Китай “никогда не примет” выдвинутые американскими властями условия.

“Угроза США повысить пошлины против Китая — это ошибка на ошибке, которая в очередной раз демонстрирует шантажистскую природу США”, — заявил 8 апреля представитель китайского министерства, передало издание The Guardian.

В ведомстве подчеркнули, что если США ужесточат свои тарифные меры, Китай примет “решительные контрмеры для защиты своих прав и интересов” и будет “бороться до конца”.

Тем временем о введении ответных торговых пошли заговорили и в Евросоюзе, сообщило издание Bloomberg. Там предложили ввести 25%-ные пошлины на десятки категорий американских товаров - от алмазов, мотоциклов и катеров до табака, птицы и сельскохозяйственных продуктов.

По информации издания, государства-члены ЕС намерены одобрить тарифный план уже на этой неделе, и если это произойдёт, он вступит в силу 15 апреля. Впрочем, предупреждают специалисты, большую часть повышенных пошлин начнут взимать не раньше середины мая, а некоторые тарифы, например, на соевые бобы и несколько видов орехов, планируется ввести в действие лишь с 1 декабря.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Дональд Трамп 2 апреля ввёл в стране режим чрезвычайного положения и объявил о введении базового 10-процентного тарифа на весь импорт. В отношении десятков торговых партнёров, которые, по мнению Трампа, выстраивают “несправедливые отношения” с США, президент анонсировал более высокие тарифы, фактически объявив всему миру “торговую войну”.

«Они нас обдирают» — Трамп ввёл в США режим ЧП и объявил «всемирную» торговую войну

И ЕС, и Китай пообещали предпринять ответных торговые меры в отношении американского импорта. Так, как сообщило в пятницу Министерство финансов Китая, страна решила ввести дополнительные пошлины в размере 34% на все без исключения товары, импортируемые из Соединённых Штатов. Новые тарифы должны вступить в силу с 10 апреля.

Китай ответил Трампу пошлинами на весь импорт из США. Какая ставка?