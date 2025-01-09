Трамп вслед за Канадой "присоединил" к США и Гренландию. Что ответили в ЕС?

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Опубликовано: 09.01.2025 10:08 , Обновлено: 09.01.2025

Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social фото с картой, где Канада и Гренландия окрашены таким же цветом, как и Соединенные Штаты. Накануне там же республиканец показывал карту, где Канада исполнена в цветах американского флага.

При этом Трамп никак не пояснил смысл публикации, оставив ее без комментариев. На карте обозначены две столицы: американский Вашингтон и гренландский Нуук.

Скриншот: Donald J. Trump / Truth Social

[info_b]Напомним, что еще в декабре Трамп назвал «абсолютной необходимостью» передачу Гренландии, которая официально входит в состав Датского королевства, под контроль США. «В целях национальной безопасности и свободы во всем мире США считают, что владение и контроль над Гренландией являются абсолютной необходимостью», — процитировало пост Трампа в соцсети Truth Social издание Axios.[/info_b]

Трамп назвал «абсолютной необходимостью» установление контроля над Гренландией

Что ответил канцлер Германии?

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, отвечая на заявление Трампа о намерении получить контроль над Гренландией, заявил, что “нарушение границ противоречит основным принципам международного права”, [link href=“https://t.me/BILD_Russian/20796” target=“_blank” rel=“noopener”] передала [/link] немецкая газета Bild.

«В моих разговорах с нашими европейскими партнерами было выражено непонимание в отношении некоторых недавних заявлений из США», - сказал канцлер Германии.

По информации Bild, после высказываний Трампа о Гренландии Шольц поговорил по телефону с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Также газета написала, что Фредериксен настояла на срочной публичной реакции на слова избранного президента США со стороны Европы.

Снять “оковы колониализма” - премьер Гренландии

К слову, в начале января премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в своем новогоднем обращении призвал к независимости острова от Дании и снятию “оков колониализма”. «История и нынешние условия показали, что наше сотрудничество с Королевством Дания не привело к созданию полного равенства», — утверждал он.

Премьер Гренландии призвал добиться независимости от Дании

Ранее Telegraf.news писал, что Дональд Трамп предложил изменить название Мексиканского залива и показал карту, на которой Канада обозначена как часть Соединенных Штатов. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что “нет ни малейшего шанса” вхождения его страны в состав США.

Трамп предложил переименовать Мексиканский залив и «присоединил» Канаду к США