Премьер Гренландии призвал добиться независимости от Дании

Опубликовано: 04.01.2025 13:02 , Обновлено: 04.01.2025

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в своем новогоднем обращении призвал к независимости острова от Дании и снятию "оков колониализма". Об этом написали издание Politico и агентство Reuters.

«Настало время нам самим сделать шаг и определить свое будущее, в том числе и в отношении того, с кем мы будем тесно сотрудничать и кто будет нашими торговыми партнерами», - сказал Эгеде.

По его словам, Гренландия должна устранить “оковы колониальной эпохи и двигаться дальше”. «Наше сотрудничество с другими странами и наши торговые отношения не могут продолжать осуществляться исключительно через Данию», — считает премьер Гренландии.

При этом, продолжил он, “создание рамок” для Гренландии как независимого государства уже началось. «Необходимо предпринять серьезные шаги … Предстоящий новый избирательный период должен вместе с гражданами создать эти новые шаги», - заявил Эгеде.

[info_b]Как написало Politico, в соответствии с соглашением с Данией от 2009 года, Гренландия может объявить независимость только после успешного референдума, на проведение которого премьер, вероятно, и намекнул. К слову, на апрель запланированы парламентские выборы на острове. [/info_b]

«История и нынешние условия показали, что наше сотрудничество с Королевством Дания не привело к созданию полного равенства», — утверждает премьер.

В Дании на официальном уровне его слова не комментировали.

[info_b]Как отметило Politico, несмотря на свои богатые минеральные ресурсы, Гренландия получает от Копенгагена значительную финансовую помощь, получая ежегодную субсидию в размере около 500 млн евро.[/info_b]

“Владение Гренландией - абсолютная необходимость” - Трамп

Призыв Эгеде к независимости Гренландии прозвучал на фоне недавнего заявления избранного президента США Дональда Трампа об “абсолютной необходимости” передачи острова под контроль Соединенных Штатов.

«В целях национальной безопасности и свободы во всем мире США считают, что владение и контроль над Гренландией являются абсолютной необходимостью», — процитировало пост Трампа в соцсети Truth Social издание Axios.

Правительство Гренландии в свою очередь отвергло предложение американского президента о покупке острова.

Трамп назвал «абсолютной необходимостью» установление контроля над Гренландией

Ранее Telegraf.news писал, что бывший начальник аппарата Совета национальной безопасности Белого дома Александр Грей предложил Трампу вернуться к вопросу о покупке Гренландии. По его словам, с властями Дании, которым на данный момент принадлежит остров, нужно заключить договор, позволяющий США лучше обеспечить защиту и независимость Гренландии.

«Это будет сделка века» — Бывший советник Белого дома предложил Трампу купить Гренландию