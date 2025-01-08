Трамп предложил переименовать Мексиканский залив и "присоединил" Канаду к США

🎤 Мнение

Опубликовано: 08.01.2025 11:14 , Обновлено: 08.01.2025

Избранный президент США Дональд Трамп предложил изменить название Мексиканского залива и показал карту, на которой Канада обозначена как часть Соединенных Штатов. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что "нет ни малейшего шанса" вхождения его страны в состав США.

“Мы собираемся изменить название Мексиканского залива на залив Америки, у которого красивое кольцо … Залив Америки, какое красивое название. И оно уместно” - считает Трамп, такое свое видение он озвучил на пресс-конференции в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Как [link href=“https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/trump-news-press-conference-gulf-of-mexico-b2675289.html” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] британское издание Independent, администрация Трампа пообещала сделать официальное заявление «довольно скоро». “Потому что мы выполняем там [в Мексиканском заливе] большую часть работы, и это наша работа”, - добавил избранный президент.

Напомним, Мексиканский залив омывает побережье США, Кубы и Мексики. Мексиканский президент Клаудия Шейнбаум Пардо не комментировала это заявление Трампа.

А что с Канадой?

Кроме того, Трамп “присоединил” Канаду к США, опубликовав на платформе Truth Social карту, где Канада раскрашена в цвета американского флага. «О, Канада!» — написал республиканец в посте.

К слову, в последнее время Трамп настаивал на присоединении Канады к США. “Многим людям в Канаде нравится быть 51-м штатом”, - утверждал он 6 января в соцсетях, [link href=“https://www.foxnews.com/politics/trump-trolls-canada-again-shares-map-country-part-us-oh-canada” target=“_blank” rel=“noopener”] передал [/link] американский телеканал Fox News.

«Канада и США. Это было бы действительно что-то … Они должны быть штатом», — сказал американский президет на пресс-конференции в Мар-а-Лаго.

Трамп считает, что если бы Канада вошла в состав Соединенных Штатов, то “не было бы никаких пошлин, налоги были бы значительно снижены и они [канадцы] были бы полностью защищены от угрозы российских и китайских кораблей, которые постоянно их окружают”.

“Нет ни малейшего шанса” - премьер Канады

В свою очередь премьер-министр Канады Джастин Трюдо, объявивший, кстати, 6 января об отставке, 7-го в очередной раз отверг предложение войти Канаде в состав США.

“Нет ни малейшего шанса, что Канада станет частью Соединенных Штатов. Рабочие и сообщества в обеих наших странах выигрывают от того, что являются друг для друга крупнейшими торговыми партнерами и в области безопасности”, - [link href=“https://x.com/JustinTrudeau/status/1876712025725796712” target=“_blank” rel=“noopener”] написал [/link] он в соцсети Х.

Ранее Telegraf.news писал, что Трамп назвал “абсолютной необходимостью” передачу Гренландии, которая официально входит в состав Датского королевства, под контроль США. Об этом политик сказал в своем заявлении о планах назначить американского миллиардера Кена Хауэри, соучредителя PayPal, на должность чрезвычайного и полномочного посла США в Дании.

Трамп назвал «абсолютной необходимостью» установление контроля над Гренландией