Трамп назвал «абсолютной необходимостью» установление контроля над Гренландией
Избранный президент США Дональд Трамп назвал "абсолютной необходимостью" передачу Гренландии, которая официально входит в состав Датского королевства, под контроль США. Об этом политик сказал в своём заявлении о планах назначить американского миллиардера Кена Хауэри, соучредителя PayPal, на должность чрезвычайного и полномочного посла США в Дании.
“В целях национальной безопасности и свободы во всем мире США считают, что владение и контроль над Гренландией являются абсолютной необходимостью”, — процитировало пост Трампа в соцсети Truth Social издание Axios.
Во время своего первого срока пребывания у власти Трамп уже выступал с подобными заявлениями, и это даже привело к дипломатическому скандалу. После того, как Трамп предложил датским властям выкупить у них Гренландию, ему пришлось отменить свой объявленный визит в эту страну: датские чиновники категорично заявили, что автономная территория, являющаяся частью королевства, не продается.
Новое заявление Трампа ни Министерство иностранных дел Дании, ни другие чиновники пока никак не прокомментировали.
Интерес американских властей к Гренландии объясняется двумя факторами:
- территория имеет выход к Арктике, где между странами сейчас идёт настоящая гонка за ресурсы,
- сама Гренландия богата на эти самые природные ресурсы: там есть месторождения золота, серебра, меди и урана, а в водах у берегов Гренландии, предположительно, имеются значительные запасы нефти.
Ранее, как рассказал Telegraf.news, вернуться к вопросу о покупке Гренландии Трампу предлагал бывший начальник аппарата Совета национальной безопасности Белого дома Александр Грей. По его словам, договор с властями Дании, которым на данный момент принадлежит остров, нужно заключить договор, позволяющий США лучше обеспечить защиту и независимость о покупке Гренландии может стать настоящей “сделкой века”.
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Между тем, амбиции самого Трампа, как оказалось, простираются не только на север, но и на юг. Накануне избранный американский президент пригрозил установить контроль США над Панамским каналом. Политик обвинил власти Панамы во взимании чрезмерных пошлин с американских судов, проходящих по одному из самых оживленных водных путей в мире.
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