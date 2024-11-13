Трамп предложил Илону Маску возглавить Департамент эффективности правительства США

Опубликовано: 13.11.2024 07:56 , Обновлено: 13.11.2024

Американский миллиардер Илон Маск и бывший кандидат в президенты от Республиканской партии, предприниматель Вивек Рамасвами возглавят недавно созданный Департамент эффективности правительства США. Их имена во вторник, 12 ноября, назвал избранный американский президент Дональд Трамп.

Несмотря на название, департамент не будет государственным агентством. Как пояснил Трамп, Маск и Рамасвами будут работать “вне правительства” и давать Белому дому “советы и рекомендации”, а также сотрудничать с Управлением Конгресса США по бюджету.

Цель такого прямого взаимодействия правительства с крупными предпринимателями, по словам Трампа - “проведение крупномасштабных структурных реформ и формирование невиданного ранее предпринимательского подхода к управлению” страной. По словам самого американского лидера, такое прямое сотрудничество станет “шоком для правительственных систем”.

Трамп заявил, что этот дуэт “откроет путь для моей администрации к ликвидации равительственной бюрократии, сокращению избыточного регулирования, сокращению бесполезных расходов и реструктуризации федеральных агентств”.

Неясно, как именно будет работать новое управление. Издание The Guardian предположило, что она будет подпадать под действие Закона о федеральном консультативном комитете, который определяет, как должны работать сторонние группы, консультирующие правительство. В этом случае управление обязано будет полностью отчитываться за свои действия американской общественности.

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Федеральные служащие, как правило, обязаны раскрывать свои активы и связи, чтобы предотвратить любые потенциальные конфликты интересов, а также отказаться от значительных активов, связанных с их работой. Впрочем, поскольку Маск и Рамасвами не будут официальными госслужащими, они не столкнутся с этими требованиями или этическими ограничениями.

Трамп ясно дал понять, что Маск, скорее всего, не будет занимать какую-либо штатную должность, учитывая его другие обязательства.

“Не думаю, что смогу нанять его на полную ставку, потому что он немного занят запуском ракет и всем тем, что он делает”, — иронично заметил Трамп ранее, на митинге в Мичигане в сентябре.

На создании департамента эффективности в своё время настаивал сам Илон Маск и с тех пор неустанно его продвигал. Пикантности ситуации придаёт то, что английская аббревиатура нового агентства - DOGE - это, по усти, отсылка к мемной собаке породы сиба-ину и названию криптовалюты Dogecoin, которую активно продвигает Маск.

Трамп заявил, что агентство проведет “полный финансовый и операционный аудит всего федерального правительства и даст рекомендации по радикальным реформам”. Завершить эти работы планируется уже к 4 июля 2026 года, а результатом, по словам Трампа, станет меньшее по численности и более эффективное правительство. В планах новоизбранного президента, это будет своеобразным “подарком” США к 250-летию подписания Декларации независимости.

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Что касается второго предпринимателя, Рамасвами, то он занимается биотехнологиями. В прошлом году он первые решил баллотироваться на пост президента от Республиканской партии. Выйдя из гонки, он поддержал Трампа.

Как и у Маска, у Рамасвами также нет опыта работы в правительстве, но в своё время он настаивал на сокращении расходов в корпоративном секторе. После приобретения доли в борющейся за выживание онлайн-медиакомпании Buzzfeed, в мае он призвал компанию сократить штат и нанять консервативных комментаторов, таких как Такер Карлсон.

В прошлом месяце Маск, выступая перед журналистами, заявил о цели сократить государственные расходы на 2 трлн. долларов. На практике американские эксперты говорят, что подобные сокращения расходов могут привести к “дерегулированию” и изменениям в политике, которые напрямую повлияют в том числе на компании самого Маска, в частности, Tesla, SpaceX, X и Neuralink.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что всего за месяц до выборов президента расходы американского миллиардера Илона Маска на комитет America PAC, который занимался поддержкой предвыборной кампании Дональда Трампа превысили 75 млн долларов.

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За несколько недель до решающего дня выборов America PAC начала устраивать ежедневные розыгрыши по 1 млн долларов среди избирателей в ключевых штатах, которые отдадут свой голос за Трампа.